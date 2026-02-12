AKTUELNO

Domaći

ONI IMAJU PRISNIJI ODNOS, ALI SMO PRIČALE... Aneli priznala što je odabrala Janjuša umesto Anđela, a onda je Maja otkrila svoja osećanja prema bivšem (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sada je sve jasno!

Upravo je počela emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao prvo pitanje za Aneli Ahmić:

- Zašto si izabrala Anđela kada si se celu noć mazila i grlila Janjuša?

- Anđela sam izabrala jer mi je drugar i družim se sa njim, a ne želim da me povežu sa Janjušem u ljubavnom smislu. Može ovde da se priča o svemu, ali mi znamo šta je i kako je, ja ne bežim od toga. Priča se da sam znala da će Maja izabrati Janjuša, to nije istina, ja sam rekla da ću uzeti Anđela, a ona je rekla da će ona Janjuša - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nema logike da izabera Anđela, oni su samo prijatelji,a sa tobom Janjuše je prisna - rekao je Milan.

- Istina je to što govoriš, a sada se priča o njoj, a ispada da niko nije birao koga je hteo, ja sam čuo da su se njih dve dogovorile, ali ja nikada ne bih birao - dodao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam samam razmišljala šta me ne bi ugrozilo, i Aneli i ja smo se pogleda i rekle koga ćemo. Ja sam izarbala Janjuša jer on mene nikada nije ponizio u uvredio ove godine, oni jesu prisni, ali ja sam nju pitala da li će ona Janjuša, mada je ona rekla da će Anđela. Moram da kažem da se Janjuš i ja ne gledamo na taj ljubavni način, mi imamo poštovanje, a on je mene jutros jedini uspeo da me smiri, on ume sa mnom. - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

NAPOKON PRIZNALA! Aneli otkrila koliko voli Asmina, priznala da joj je on NAJBITNIJI MUŠKARAC u životu (VIDEO)

Zadruga

Ne mogu da budem svoja: Aneli priznala koliko je koči odnos sa Lukom, ništa od pomirenja! (VIDEO)

Farma

'DOBILA JE INFORMACIJU DA JE ON ČEKA' Ognjen se požalio Lakiću na odnos sa Elenom, siguran da želi da se vrati bivšem (VIDEO)

Domaći

Noć koja je OTKRILA SVE: Ena se poigrala sa Pejom, on je precrtao za sva vremena, Gastoz i Karić u nikad brutalnijem sukobu, a evo koga je Čolićeva od

Zadruga

Obelodanio sve: Uroš priznao u kakvom je odnosu sa Aneli, pa otkrio šta je poručila za Janjuša! (VIDEO)

Domaći

'JA SAM SRPKINJA I PONOSIM SE TIME!' Maja Berović progovorila o poreklu i pravom imenu, pa priznala koje je vere! Priprema krštenje sina, a ovako će