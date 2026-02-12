ONI IMAJU PRISNIJI ODNOS, ALI SMO PRIČALE... Aneli priznala što je odabrala Janjuša umesto Anđela, a onda je Maja otkrila svoja osećanja prema bivšem (VIDEO)

Sada je sve jasno!

Upravo je počela emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao prvo pitanje za Aneli Ahmić:

- Zašto si izabrala Anđela kada si se celu noć mazila i grlila Janjuša?

- Anđela sam izabrala jer mi je drugar i družim se sa njim, a ne želim da me povežu sa Janjušem u ljubavnom smislu. Može ovde da se priča o svemu, ali mi znamo šta je i kako je, ja ne bežim od toga. Priča se da sam znala da će Maja izabrati Janjuša, to nije istina, ja sam rekla da ću uzeti Anđela, a ona je rekla da će ona Janjuša - rekla je Aneli.

- Nema logike da izabera Anđela, oni su samo prijatelji,a sa tobom Janjuše je prisna - rekao je Milan.

- Istina je to što govoriš, a sada se priča o njoj, a ispada da niko nije birao koga je hteo, ja sam čuo da su se njih dve dogovorile, ali ja nikada ne bih birao - dodao je Janjuš.

- Ja sam samam razmišljala šta me ne bi ugrozilo, i Aneli i ja smo se pogleda i rekle koga ćemo. Ja sam izarbala Janjuša jer on mene nikada nije ponizio u uvredio ove godine, oni jesu prisni, ali ja sam nju pitala da li će ona Janjuša, mada je ona rekla da će Anđela. Moram da kažem da se Janjuš i ja ne gledamo na taj ljubavni način, mi imamo poštovanje, a on je mene jutros jedini uspeo da me smiri, on ume sa mnom. - rekla je Maja.

Autor: N.B.