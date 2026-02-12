Ovakvog monstruma Nora ne treba kao oca: Asmin otkrio da hoće samo da bude otac, oduvao Aneli, a onda je Luka raskrinkao bivšu verenicu: Kad god bi on hteo, ona bi pristala (VIDEO)

Udarili na bivšu!

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", naredno pitanje pročitao je Aneli Ahmić.

- Pa ti sunce još uvek voliš Asmina, shvatili smo to jutros, spusti loptu, središ sa njim odnos, lepo detence i uživaš - glasila je konstatacija.

- Naravno da ga ne volim (smeh). Što da ga volim?! U meni proradi taj neki bes kada sam videla da nije tu, ja nisam ušla i rekla: "molim vas, dovedite mi ga", nego sam rekla: "šta je ovaj u zatvoru, vratite ga" - rekla je Aneli.

- Rekla si kod Drveta da moraš da priznaš da voliš Asmina - rekao je voditelj.

- Sve ja znam, stojim iza toga što sam ja pričala, sve se to dešavalo. Ja sam došla na krevet i rekla sam: "ja ne znam šta je ovo, ne znam da objasnim ovo što se desilo" i onda njegove uvrede i poniženje, ti ne možeš da voliš takvog čoveka. Shvatila sam da nema ništa ljudsko. To je bilo obostrano, tako da, eto - rekla je Ahmićeva.

- Ona mene, da, voli još uvek, ne samo ona, nego svaka svoja bivša. Jedina bivša s kojom nemam dobar odnos, to je Aneli, a ne bi trebali. Ti treba da shvatiš, sa mnom nikada nećeš biti emotivno, samo me pusti da budem Nori tata - rekao je Asmin.

- Ovakvog monstruma Nora ne treba kao oca...Dok si bolestan, ne možeš da budeš tata - rekla je Aneli.

- Ako je istina da si Asmina dozivala...Kada si pijan, i imaš najgore mišljenje o bivšem partneru, ti kažeš: "je*em li mu mamu onu". Prvo, Aneli ono što priča za Asmina ona njega opere i dođe na Asminovo. Nije samo bitan Asmin i da tera inat, kada uzmemo sve od sinoć, imamo da je bila prisna sa Janjušem, pa doziva Asmina...Sve se povezuje, oni sebe odaju na više frontova. Aneli, u ovoj situaciji i na žurki dokazuje da može da flertuje sa Filipom, da bude sa Janjušem i da doziva Asmina, koji je hteo da, kako kaže, ubije njenu Noru. Sve kada sabereš, onda imaš druženje sa Majom, dogovaraju se ko će Janjuša ili ne, imaš gde igra sa Asminom, je l' normalno da osoba koja ti je najbolja drugarica trenutno, da imaš neku ljubomoru?! Pa naravno. Čekaju se, koja će prva da napravi grešku, verujem da je Maja namazana i neće dozvoliti da je neko obmane. Asmin je ponovo dokazao da može, kada malo popije, da flertuje sa svima - rekla je Matora.

- I da je Asmin došao, došlo bi do se*sualnog odnosa, ljubili bi se, pričam sa njene strane...Ona je osetila žal što je on završio tamo i na kraju krajeva, ko veruje u to da je hteo da ubije nju i dete. Naravno da verujem u one njene iskrene emocije koje je pokazala u hotelu i u izolaciji, kad god bi Asmin hteo, ona bi pristala - rekao je Luka.

- Ne rade ove žene ništa muškarcima, one rade ovo same sebi. Ova glupača raspala (Aneli), Matora i Luka su rekli kako jeste, dečko je pokazao da kada popije one tri limenke koje vucara ovde, ona bi dala pi*ke svakome. To je broj jedan, samo je ovde malo uštogljena, a ne zaboravite da kada popije piće, pomeša mladiće, pa će i gl*viće. Gospođica Aneli uz tri piva, ona ide na tri fronta - rekao je Ivan.

Autor: Nikola Žugić