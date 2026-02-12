NA STUBU SRAMA: Luka otkrio šok detalje porodice Ahmić, optužio Aneli da namerno nije davala Asminu da vidi Noru, pa oprao sebe od njenih optužbi (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Aneli Ahmić:

- Ako tvrdiš da Luka nije dao da Asmin vidi Noru, a ti i tvoja sestra ste bile za to, pa kakva si ti to majka?

- Nije on meni zabranio, mi smo imali svađu, on je meni govorio da sam ja loša ako dam da se vidi a njemui je Asmin pretio i njegovom sinu. Mi smo imali sukob ubog poziva sa Asminom, a moja mama i Luka su se protivili da Nora ide kod Asmina. Luka je tada vikao, a mama nije htela da razgovara sa mnom, a on je bio moj partner - rekla je Aneli.

- Ja imam demant za sve, ona je bila u Sarajevu a da li je bila sama, ona je verenika lagala da se čula sa menadžerom iz Austrije, a ona je radila krišom, ona se je*ala sa drugom ljudima dok je bila kod drugarice, ko zna sa kim sve. Ona se meni gadi, ja sam gledao njeno dete više nego ona. - rekao je Luka.

Nakon reklama, Luka je nastavio da govori sve o Aneli:

- Ona se je*avala sa ko zna kim, kako ja mogu njoj da zabranim da da dete. Ja sam rekao da ne može on kada on hoće, ne može meni Asmin da određuje tada - rekao je Luka.

- On se bunio stalno, slao je slike njega i Nore podršci, kako bi on ispao anđeo - dodala je Aneli,

- Grofica je bila protiv toga, a ona se dogovoarala sa Sitom, Asmin je hteo da vidi Noru, a Sita mu je rekla da dođe 15og, jer je znala da on ulazi u Elitu 9. Ja sam dao predlog da Asmin vidi Noru - dodao je Luka.

- To je laž, sram te bilo, rekao si da ne sme on da vidi Noru - govorila je Aneli.

- Ja nisam hteo ja da vodim, jer mi je pretio sinu - govorio je Luka.

- Pogrešila sam ja što je on ležao sa mojim detetom, i slikao se sa mojim detetom - govorila je Aneli.

- Ne bi ti bila kriva da nisi optišla da širiš noge - vikao je Luika.

- Sve bi to bilo normalno da oboje imaju partnere, da su se stvari rešili sa pravim oceme deteta, ja da vidim da neko kači slike moje ćerke a ja da ne kačim, pa ja bih išao peške da je nađem. - rekla je Aneli.

- Ženo ti si snimala Luku u svom autu, sa Norom - rekao je Asmin.

- Svi znamo neke stvari, Znamo da si se drogirala i sa kim, video sam ja sve u teleonu. - govorio je Luka.

- Ljudi svi smo videli kako se ti ponašaš- rekla je Asmin.

Autor: N.B.