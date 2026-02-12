RADI JE SUJETA ZBOG FILIPA: Ivan otkrio razlog sukoba Boginje i Maje, Marinkovićeva pokušala opet da se opere (VIDEO)

Nerealno!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Ivana Marinkovića:

- Da li misliš da se Maja naložila na Filipa ili je radi sujeta jer je postala utorak devojka?

- Radi je samo sujeta, ona nije sigurno zaljubljena u Filipa, samo ne želi da bude Stefani---- - rekao je Ivan.

- Ja sam rekla da pamtim kao slon, ovde svaka devojka vredi na svoj način. Filip je priznao da mu nedostaje druženje sa mnom, a mene to ne zanima, štose tiče onoga od sinoć, desilo se zbog Filipa, ali ne stresiram se. Ovde se ljudi vode od ponedeljka do nedelje, a ja ne , ja gledam sve šta se dešava, i ne treba Asmin da reaguje, ja sam sama najjača. Ova devojka ovde(Boginja) vređala je mnoge, svađala se sa svima, otkopavali joj mrtve, ja nikada ništa loše nisam rekla, setimo se za Vanju Prodanović, šta je bilo, a ona je jako prljava žena, jako je kvarna - rekla je MAja.

- Ovo je Maja Marinković koja menja mišljenje svaki dan, ona je govorila da sam ja prava za Filipa, a sada me napada - dodala je Boginja.

- Maja smatra Boginju i pojedine devojke beton ligom upoređenju sa njom, i to je sujeta, nju boli taj ondos - rekao je Ivan.

Autor: N.B.