On prati svaki moj korak: Maja saznala šta je Car pričao o njoj, pa ga raskrinkala: NE MOŽE BEZ MENE (VIDEO)

NeočekivanO!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Jovanu Pevačicu:

- Zašto Maji nisi rekla da je njen Lemur, prozivao da je silovala Filipa?

- Ja ne znam to, nisam ja bila na TikToku - dodala je Jovana.

- Ja imam snimak gde ti šalješ taj snimak sa tiktoka, i govoriš vidi ovu profutnjaču - rekao je Milan.

- Nisam ja njoj rekla sve, ali sam joj rekala da je Filip proziva. - dodala je Jovana.

- Mene stvari s polja ne zanimaju, ja radim onako kako ja mislim da treba, a za Filipa znam da on mene pljuje, ali mene to ne dotiče, on je samo ljubomoran. Mene ne zanima on uopšte, mene ničiji komentar ne može da poljulja, on mora mene da pljuje da bi imao izbor zarade , to je njegova nemoć a znam da on sluša ovo moje izlaganje, on je čovek koji je opsednut sa mnom, smetaju mu moji partneri koje sam imala - rekla je Maja.

Autor: N.B.