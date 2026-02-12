Obezbeđenje u pripravnosti! Boginja i Stanić zajedničkim snagama zaratili s Alibabom, ori se kuća (VIDEO)

Karambol!

Sledeće pitanje bilo je za Tanju Stijelju, poznatiju kao Boginju.

- Zašto si u svađi sa Majom rekla da je pravi problem tvoj ples sa Asminom, a ne Filip Đukić - glasilo je pitanje.

- Evo osvrnuću se zašto. Kada sam masirala ovde Asmina, ja sam videla da je jako pobesnela, ona je tu molila Murata da je masira. Ja sam igrala, Asmin je skočio sa šanka, igrali smo najnormalnije, pomislila sam to jer se više ne zna na koga se loži devojka - rekla je Boginja.

- Pamtim, naravno da pamtim. Ne znam da li da se vodim: "ja to rekla?" ili "sećam se". Mene Murat non stop masira...Nije problem ni Asmin, ni Filip, zaista je problem provokacija. Ja ne tražim opravdanje za svoj postupak, ali ona da je inteligentna iskoristila bi priliku, ali nema kapacitet, džaba. Svi ponavljaju ono što ja pričam, laju na zvezde, ali neću ja da pričam. Nije ona ni mučenica ni paćenica, ima petlju samo kada se napije da provocira - rekla je Maja.

- Ja nisam hteo to da potežem, ja kada sam pitao šta je bilo, meni jeste rekla Boginja: "verovatno je zbog tebe to uradila"...Ti si htela da budeš sa mnom prisnija, pa sam ti ja rekao: "m*š od mene" - rekao je Asmin.

- Danas si mi rekao u pušionici kako ne treba da komentarišem Maju, ima da je komentarišem - rekla je Boginja.

- Bez Maje ti bi već bila kod kuće. Po tri četiri ku*ca si pu*ila - rekao je Asmin.

- Ako Maji želiš dobro, osudićeš Maju i njeno ponašanje, ane bodriti je. Sram te bilo! On se podsmeva sa ovim što je ona uradila - skočio je Uroš.

- Ti si rekao za Maju da je nakaza - rekla je Boginja.

- Ova osoba psuje Maji majku, govori da je cela Elita je*ala i da je nakaza. Tako da Asmine, odluči se koga braniš, pi*ko raspala - urlao je Stanić.

- Niko ne osporava ničiji život, ja negde uvek kada me je provocirala, zbog tih stvari ja nikada nisam spominjala porodicu. Ali, ničiji ovde život nije ni sjajan, ni bajan, niti treba da se ide na tu kartu "tužan život". Ja sam rekla da nikada ovde neću uvrediti kada su te životne stvari u pitanju, ali takođe smatram da smo svi ovde da se borimo za sebe - rekla je Maja.

- Ti si deklarisani monstrum - urlao je Uroš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić