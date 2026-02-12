OVO JE ISTINA O NJIHOVOM ODNOSU: Maja svima stavila do znanja kako gleda na Filipa, mnoge takmičarke zapenile zbog njenih reči (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Boginju:

- Maja je rekla da si ljubomorna na nju, da li misliš da Filip ima emocije prema njoj?

- Mislim da nema emocije, jer da ima ne bi je izje*ao dva utorka, a Maja mora da shvati da nije sve u tome da hoda gola, ona je jako ljubomorna i zavidna, i da je nesigurna posle svih operacija - rekla je Boginja.

- Oni kada nemaju šta da mi zamere, oni pričaju o mojim operacijama, mojoj gardarobi, oni sve vreme pričaju o meni, a ona je prljava pa je prljava. Ja sam milion puta rekla da je Anita najlepša devojka, da je Sofija lepa, ja nisam kompleks, ja hvalim druge devojke - rekla je Maja.

- Ma ti si kompleksašica teška - dodala je Boginja.

- Ja iznosim kako mislim, ljudima treba objasniti da fizički izgled privuče, a energija zadrži. Boginja treba da shvati da se zubi ne peru u spavaćoj sobi, ja ne pamtim kada sm nju videla da se kupa. Njoj smeta što Filip neće da je ozvaniči za vezu - rekla je Maja.

- Asmine da li je tebi čudno što se Filip ovako lagano provlači kroz emisiju? - upitao je Milan.

- Pa njega to ne znaima, on samo ustane i kaže to je to, i skloni se od svega - rekao je Asmin.

- Meni Filip uvek može da kaže šta misli i kako misli i da li grešim, isto kao što i ja njemu mogu - rekla je Maja.

- OSetila sam se prozvanom od strane Maje, ja jesam bila u sukobu sa Boginjom jer mi je bila iritantna. O Boginji sam promenila mišljenje jer me podseća na Enu, a jesam joj je*ala sve po spisku - rekla je Kačavenda.

- Ja sam rekla da Milenu poštujem, ali mi deluje da u nekim situacijama okreće ploču- rekla je Maja.

- Ja tebe Majo volim, i ne mešam prijateljstva i druženja, ti znaš šta ja o tebi mislim sve najbolje, i nemoj da mešaš u naš odnos Aneli ni kurtu ni Murtu - govorila je Kačavenda.

Autor: N.B.