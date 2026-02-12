Monstrume, oterao si me na pobačaj: Aneli i Janjuš oči u oči, pljušte provokacije na sve strane, ona indirektno otkrila da su bili INTIMNI?! (VIDEO)

Haos za stolom!

Sledeće pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je Maji Marinković.

- Zašto sediš na garnituri sa Asminom - glasilo je pitanje.

- Kada?! Ja mogu da sedim gde god hoću, samo ja ne sedim da provociram ljude, nego sedim jer tamo gde želim. Ja emisije obožavam da slušam, ne volim da me niko ništa zapitkuje - rekla je Maja.

Naredno pitanje bilo je za Marka Janjuševića Janjuša.

- Aneli ti juče u pabu priznala da te voli i da je pored tebe bila najbolja verzija sebe. Šta ti je problem onda priznati da je čuvaš samo za napolje - glasilo je pitanje.

- Ja sam to i govorio. Krivo mi je bilo jer sam ja ispao krivac za taj odnos, ali kada vidim ovo loše ponašanje - rekao je Janjuš.

- On kao ponašanje moje. Nisam pomislila na rijaliti - začudila se Aneli.

- Bolje da sam odron, nego da sam kao ti - dobacila je Jovana Cvijanović.

- Neće mi više prilaziti, neka on palam*di, nek priča šta hoće, a drugo priča sa strane. Neće mi više imati pristup i to je to - rekla je Aneli.

- Mislim da stvarno treba da mi nemamo komunikaciju blisku, mislim da ovo ne vodi ničemu...Imaš opciju da mi se ne obraćaš, paljba i nema komunikacije - dodao je Janjuš.

- On je bio ljiga, ostaće ljiga, samo se čekao trenutak kada će pokazati pravo lice. Sinoćnja moja reakcija je samo da se izvuče sve iz njega. On je meni totalno druge stvari pričao u krevetu, a neću da pričam, jer ću pokopati sebe - rekla je Aneli.

- Šta si imala sa mnom?! Hajde pričaj - rekao je Janjuš.

- Ništa...Šta sam radila?! Hajde, ti reci - ponavljala je Aneli.

- Ja da kažem?! Ne pada mi na pamet da kažem. Ja sam ti pokazao ko si ti, svaki dan ti pokazujem ko si ti - rekao je Janjuš.

- Kako?! Na koji način - pitala je Aneli.

- Pošto si ti govorila da si pokazivala kakav sam ja, godinu dana si govorila ko sam ja, pa sam ja pokazao ko si ti - rekao je Janjuš.

- Ti si monstrum koji me je oterao na pobačaj - rekla je Aneli.

- Ja sam ti pokazao ko je monstrum, šta god hoću mogu s tobom da radim. Zapamtite rečenicu od početka: "doći ćete mi svi gde trebate"...Jeo nisam dva meseca u sedmici - rekao je Janjuš.

- Glumio si žrtvu...Najveći monstrum si za mene, pa ni Maji se nisi javio na telefon. Za tebe u tom slučaju nema opravdanja - rekla je Aneli.

- Sada ti je monstrum, a drp*la si se sa njim. Ne, ti si monstrum koji ne poštuje svoje dete. Svi su muškarci pokazali da mogu da budu sa tobom - rekao je Dača.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić