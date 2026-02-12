OTVORIO DUŠU: Anđelo otkrio šta je sve uradio za Anitu u njihovoj vezu, ona šokirala odgovorom, pa pomenula sina (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Anitu Stanojlović:

- Kažeš da je Anđelo bio lažmo i tvojoj vezi, ali ne draga Anita ti si bila lažna, on te je podigao u nebesa, platio dugove tvoje braće, imao sjajan odnos sa tvojim sinom?

- Neću o tome da pričam, on mi je pozajmio pare za brata, ja sam mu to vratila. što se tiče biznisa, pomogla mi je drugarica - rekla je Anita.

- Ja moram da kažem da Anita i ja nismo bili u dobrom odnosu, kada sam ja dobio poruku u 8 ujutru za njenog brata, odmah sam rešio to, pomogao sam joj oko stana, od cele naše veze, ja neću da zalazim u detalje, sve je istina, ona je sa dna i iz muljua, a zbog mene je postala dama. Ja sam bio ponosan na nju što je ona postala bolja. Ona mene optužuje da sam folirant, a ona od mene dobila sve dobro, a ja loš, i folirant. Govorila je da me njen Aleksej voli - rekao je Anđelo.

- Aleksej je rekao da je Anđelo pi*ka jer je pravario mamu i slomio joj telefon - govorila je Anita.

- Kako joj nikada nije palo na pamet, da je otac njenog deteta odustao od tužbi za dete, jer sam je ja smirio, ja sam rekao da neću menjati oca Alekseju, već da ću biti podrška, a ona nikada nije rekla hvala, već me je ponižavala - rekao je Anđelo.

- Tužba za starateljstvo, nema veze sa njim, on je lažov ovde - govorila je Anita.

Autor: N.B.