PREKO OVOGA JOJ NE PRELAZI: Aneli roni suze zbog Janjuša, on joj zamerio OVO (VIDEO)

Besan!

U pabu je došlo do rasprave između Aneli Ahmić i Marka Janjuševića Janjuša. Naime, tokom emisije "Pitanja gledalaca", Aneli je nazvala Janjuša ubicom jer je kako kaže zbog njega išla da abortira njihove dete:

- Ti predstavljaš da sam ja aborttirala da bih tebe namestila - rekla je Aneli.

- Ti mene nazivaš ubicom, na televiziji - rekao je Janjuš.

- Meni svi pominju abortus, a ti pi*ko jedna, nijednom me nisi zaštitio - govorila je Aneli.

- Pa mene nazivaš ubicom, zbog čega.Ona meni govori da me voli, mazi se sa mnom, grli me, a sada me naziva "ubicom", ona je ta koja vređa i ponižava, a leži sa mnom u krevet - rekao je Janjuš.

- Pa volim te, nema ništa loše za tebe da kažem - rekla je Aneli.

Autor: N.B.