NE DOLAZI SEBI: Luka otkrio Janjušu šta je Aneli pričala za njega, njemu i dalje nije dobro jer ga je nazvala UBICOM (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Marko Janjušević Janjuš ne dolazi sebi nakon što mu je tokom emsije Pitanja gledalaca, Aneli Ahmić rekla da je ubica i da je on kriv što je abortirala njihove dete. On je razgovarao sa Lukom Vujovićem ispred Bele kuće:

- Ti si išao unazad kada je ona rekla da si ti najveći monstrum i da ona nema dete zbog tebe, a radilo se o tvom detetu, kao ubio si joj drugo dete - reka je Aneli.

- Ja nijednom nikada nisam rekao da to uradi - rekoa je Janjuš.

- Znam, ona je tebi zamerila što te nisu probudili tada kada je išla - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- A ti sve vreme bio uz nju tada, plakali ste zajedno - dodala je Anita.

- govorila je da si kockar, da duguješ - nastavio je Luka.

- Ja nikada nikome nisam dugovao - odogovorio je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

