KOMEDIJA KAKVA DO SADA NIJE VIĐENA NA OVIM PROSTORIMA! Željko Mitrović sa neverovatnom glumačkom ekipom proslavio poslednju klapu NOVOG FILMA Apollon produkcije (FOTO+VIDEO)

Klapa filma "Operacija Priboj", producenta Željka Mitrovića, svečano je proslavljena u teatru Odeon. Reč je o komediji punoj apsurda koja će oduševiti publiku. Deo glumačke postave su Mirka Vasiljević, Marko Janketić, Zlatan Vidović i mnogi drugi.

Bog kučne zabave, uskore će publici predstaviti prvu srpsku komediju apsurda. Film "Operacija Priboj", producenta Željka Mitrovića, u režiji Marka Jovičića i po scenariju Rok Radiše, 48. je ostvarenja Apollon produkcije.

Poslednja klapa proslavljena je spektakularnom žurkom u teatru Odeon, ali to nije bio jedini razlog za slavlje.

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović otkrio je da postoje zapravo dva povoda za ovo slavlje.

- Ja zapravo slavim dve stvari. Prvo, večeras je Lucifer ponovo doživjao svoje ovacije. Moja autorska predstava koja je bila i prvenec pozorišta i moj prvenec. A zatim i poslednju klapu filma "Operacija Priboj". Evo ekipa posle dva meseca se vratila iz Priboja. Možete da vidite, po Dimiju, izgubio je 10 kila u Priboju. Ne znam zašto je Priboj toliko specijalen za gubljenje kilograma, ali evo čovek se prepolovio - našalio se Mitrović i dodao:

- 48. film u produkciji Apollona. I ja mislim, evo svi su veseli, srećni, da smo napravili dobru komediju. Videćemo, uskoro će publika suditi. Ali verujem ekipi. Malo sam popričao s celom ekipom. Ja, naželost, nisam imao vremera da provedem sa njima vreme u Priboju na samom setu. Ali, po svim prvim naznakama imamo... Ovoga puta imamo hita - rekao je Mitrović.

Marko Jovičić, reditelj, siguran je da će publika obožavati ovaj film.

- Šta sve nismo snimili. Od policijskih potera, jurnjava, mi smo dole skupili komplet Priboj, Prijepolje, Nova Varoš, sve uz pomoć policije, odnosno podrške, Ministarstva saobraćaja. Imamo preko 45 glumaca koje igraju u filmu, preko 300 statista. Naime, tema je, za Novu godinu je kidnapovana pevaćica u Priboju i dolazi inspektor iz Beograda da reši slučaj. Ako ste gledali Džoni Ingliša, ako ste gledali Goli pištolj ili takve filmove, obožavaćete sigurno "Operaciju Priboj". Mi smo noću snimali. Ceo film je eksterijeri, jako je zahtevno. I svaku noć smo snimali od četiri popodne do četiri ujutro ujutru. Tako da, sunce nismo videli mesec i po dana - rekao je Jovičić.

- Pištolj, Džo Ingliša, sve je okej. Ali ono što je važno, od kada nije direktor, počeo je da radi 24 kroz 7, da proizvodi, da produkuje. Sve je kako treba sada - rekao je Željko.

Mitrović dodaje da je, što se tiče samog budžeta, ovo do sada najzahtevniji projekat.

- Što se tiću ovog filma, mislim da je ovo najveći budžet do sad uložen u ovoj filmu. Dva meseca je trebalo izdržavati ekipu u Priboju. Hvala opštini Priboji, to sam zaboravio da kažem, koja je podržala različitim kapacitetima ovoj film. Tako da, hvala puno!

Jovičić dodaje da će publika takođe biti oduševljena neverovatnom glumačkom ekipom ovoga filma.

- A, što se tiče glumačke ekipe, videćete veće. Od Zlatana Vidovića, Mirke Vasiljević, Piksija, Marka Janketića, naših Odeonaca,pa do Eve Ras, koja igra pevačicu u tom filmu, prosto imaćete situaciju da vidite nesklopivo u jednom kadru. Odnosno da je to velika ekipa od preko 45 glumaca, ne zna se ko je veće ime u filmu - rekao je Jovičić.

I dok je grad na Limu tonuo u san, u njegom središtu stvorala se filmska magija.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Mirka Vasiljević, glumica, ističe da je prezadovoljna ovim projektom, posebno jer je imala priliku da sarađuje sa ljudima sa kojima je sarađivala i na projektima dok je još bila dete.

- Srela sam neke ljudi iza kamere, koje dugo nisam videla, radila sam sa njima kao dete na drugim nekim projektima, tako da mi je onako bilo vrlo drago, jer ih negde osećam kao svoje. S nekim partnerima izpred kamere sam prvi put radila, kao što je Marko Janketić. Noćna su snimanja bila, ali nije nam nekako teško palo. Hladno jeste bilo, ali vratili smo se svi živi, zdravi i pravi - rekla je Mirka Vasiljević.

Milan Prljeta, glumac, dodaje da nikada do sada nije bio u prilici da poseti Priboj, ali da ga je grad oduševio kao i topla dobrodošlica njegovih građana.

- Možda sam par puta u životu bio u Priboju. Ja bi ovu priliku iskoristio pre svega da se zahvalim svim ljudima u Priboju.Toliko topline, toliko pozitivne energije, toliko dobrodošlice od tih ljudi. Tako da, veliki pozdrav svim Pribojicima dobrim - rekao je Prljeta.

Ostatak glumačke ekipe takođe nije krio zadovoljstvo nakon rada na ovakvom projektu i sigurni su da će publika uživati u svakom minutu filma.

U jednu noći dva velika povoda za slavlje. Autorska predstava Željka Mitrovića i ujedno prvenac teatra Odeon, Lucifer, opet je uduševio publiku.

Svoje impresije nije krio ni legendarni Oliver Mandić, po čijim je pesmama ovaj mjuzikl i urađen.

- Spektakolno, lepo i emotivno. A stvar ukusa je sad, da li se to nekome dopada ili ne. Meni je onako dosadilo da slušam posle 40 godina pauze svoje pesme. Ali ovaj novi ruh je oplemenio i mogu da ih slušam - rekao je Mandić.

Radnje filma "Operacija Priboj", kombinuje apsurd i farsu tokom neobične potrage za nestalom estradnom umetnicom.

Kreatori poručuju da su napravili urnebesnu komediju, ali će konačan sud doneti publika i to veoma brzo.

Autor: Iva Besarabić