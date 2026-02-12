Noć u Eliti posle koje ništa neće biti isto: Gledaoci raskrinkali takmičare do srži, mnogima maske tek sad popadale!

Proteklu noć u ''Eliti 9'' obeleželila je dobro poznata emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj Milan Milošević bio je tu da takmičarima dodatno skine maske.

Voditelj Milan Milošević je pročitao prvo pitanje za Aneli Ahmić:

- Zašto si izabrala Anđela kada si se celu noć mazila i grlila Janjuša?

- Anđela sam izabrala jer mi je drugar i družim se sa njim, a ne želim da me povežu sa Janjušem u ljubavnom smislu. Može ovde da se priča o svemu, ali mi znamo šta je i kako je, ja ne bežim od toga. Priča se da sam znala da će Maja izabrati Janjuša, to nije istina, ja sam rekla da ću uzeti Anđela, a ona je rekla da će ona Janjuša - rekla je Aneli.

Voditelj Milan Milošević pročitao je i naredno pitanje Aneli Ahmić.

- Kada si pevala "dok ljuljaju se kreveti ti da bu di bu da, sve ću ti oprostiti ti da bu di bu da", stajala si ispred Filipa i pevala mu gledala ga tačno u oči, opa, to maco - glasila je konstatacija.

- Nemam pojma, moguće. Ne sećam se uopšte. Gledaćemo sutra klipove, možda nas prisete. Ja sam sinoć bila jako vesela, bilo mi je prijatno veče, plesala sam i igrala, pevala. S nekim sam, kao sinoć, malo prisnija - rekla je Aneli.

- Ne sećam se. Nikakva konotacija na tu na koju se misli, nema ništa između nas - rekao je Đukić.

U toku emisije "Pitanja gledalaca", a voditelj Milna Milošević je pročitao naredno pitanje za Maju Marinković.

- Majo koliko boli Boginja?﻿﻿﻿﻿

- Ne boli, ono je ružno što se desilo, a ja ne tolerišem provokacije, i unošenje u facu. Ja jesam popila, ali sam znala šta radim. Ona se konstantno bavi mojim likom i delom, a mu*a je dobila samo kada je popula, pre me je gurala, a sinoć provocirala. Prošle nedelje sam iskulirala, a ona na sve moguće načine pominje mene, vređa me, a ja njoj uzvratim na poseban način. Mene ne interesuje niko, a eto danas su na radiju uhvaćeni u laži - rekla je Maja,

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Aneli Ahmić.

- Da li si svesna da si jutros dozivala Asmina i molila da ga puste da ti se vrati u izolaciju - glasilo je pitanje.

- Ne, znam ja šta je proradilo u meni tada, kada su mi rekli...Psovala sam ga jer su mi rekli da je u zatvoru. Ja sam ušla u izolaciju i rekla sam: "gde je ova pi*ka", vi možete da pričate šta hoćete - rekla je Aneli.

U toku emisije "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Asmina Durdžića.

- Au druže, šta ti bi da kažeš da Maja trpi psihičko nasilje, jedino od tebe?

- Da zbog mene, ona je sinoć plakala pola sata - rekao je Asmin.

- Pa zbog Filipa - dodao je Milan.

- Oni nju jure kako bi se svađali sa njom, bilo je to guranje kada je Boginja jurila Maju, da se svađa sa njom. - Rekao je Asmin.

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", naredno pitanje pročitao je Aneli Ahmić.

- Pa ti sunce još uvek voliš Asmina, shvatili smo to jutros, spusti loptu, središ sa njim odnos, lepo detence i uživaš - glasila je konstatacija.

- Naravno da ga ne volim (smeh). Što da ga volim?! U meni proradi taj neki bes kada sam videla da nije tu, ja nisam ušla i rekla: "molim vas, dovedite mi ga", nego sam rekla: "šta je ovaj u zatvoru, vratite ga" - rekla je Aneli.

U toku emisije "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Aneli Ahmić:

- Ako tvrdiš da Luka nije dao da Asmin vidi Noru, a ti i tvoja sestra ste bile za to, pa kakva si ti to majka?

- Nije on meni zabranio, mi smo imali svađu, on je meni govorio da sam ja loša ako dam da se vidi a njemui je Asmin pretio i njegovom sinu. Mi smo imali sukob ubog poziva sa Asminom, a moja mama i Luka su se protivili da Nora ide kod Asmina. Luka je tada vikao, a mama nije htela da razgovara sa mnom, a on je bio moj partner - rekla je Aneli.

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Anđelu Rankoviću.

- Zašto Asmin treba da štiti Maju od Boginje, da je pametan, ne bi trebao da prilazi više Maji, a ne da se meša u ženske svađe - glasilo je pitanje.

- Ja sam Asminu rekao da treba da se pomeri, da ne ide kod Boginje, a i Maji sam rekao da ne treba da uzvraća na uvrede...Rekao sam mu da je Maja sposobna i sama da se svađa - rekao je Anđelo.

- Sve je moguće. Verovatno da su se žalili...Evo ja se družim sa ljudima, pa meni niko nikada nije uskakao da me brani, a on je pokazao da nije džentlmen, nego je pi*ketina koja nasrće. Kada je video da ne može na mene, on je otišao - rekla je Boginja.

U toku emisije "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Aneli Ahmić:

- Celu noć smo te videli sa Janjušem, bilo je cmakanje, a onda nakon toga šutiranje - pročitao je Milan.﻿﻿﻿﻿

- Ne znam, on mene izluđuje njegovim savetima, on meni stalno govori da pravim greške, pa sam prebacila - rekala je Aneli.

- Ovako će funkicionisati još par godina, a onda.. Ima u Prijepolju jedna žena koja se leti šeta u bundi,sa naočarima na licu, a ima nokte a nema ništa. Za nju su svu loši, svi je vređaju, nju i dete, ako ne zna neke stvari, ljudi ne idu neke stvari a ona ne misli o tome - rekao je Janjuš.

Naredno pitanje bilo je za Hanu Duvnjak.

- Koliko si ponosna što je Nerio onako skočio na Todićku i dokazao koliko te voli i da te nikada ne bi prevario sa njom - glasilo je pitanje.

- On je poludeo jer me je ona juče uhvatila, mi smo se dogovorili da ćemo je ignorisati celu noć, ona je nastavila. U diskoteci kada smo bili, ona je to uradila...Ja sam pričala s Borom, ona je tu došla, nije mi dala da prođem - rekla je Hana.

U toku emisije "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Ivana Marinkovića:

- Da li misliš da se Maja naložila na Filipa ili je radi sujeta jer je postala utorak devojka?﻿﻿﻿﻿

- Radi je samo sujeta, ona nije sigurno zaljubljena u Filipa, samo ne želi da bude Stefani - rekao je Ivan.

- Ja sam rekla da pamtim kao slon, ovde svaka devojka vredi na svoj način. Filip je priznao da mu nedostaje druženje sa mnom, a mene to ne zanima, štose tiče onoga od sinoć, desilo se zbog Filipa, ali ne stresiram se. Ovde se ljudi vode od ponedeljka do nedelje, a ja ne , ja gledam sve šta se dešava, i ne treba Asmin da reaguje, ja sam sama najjača. Ova devojka ovde(Boginja) vređala je mnoge, svađala se sa svima, otkopavali joj mrtve, ja nikada ništa loše nisam rekla, setimo se za Vanju Prodanović, šta je bilo, a ona je jako prljava žena, jako je kvarna - rekla je MAja.

Sledeće pitanje bilo je za Asmina Durdžića.

- Zašto napadaš Filipa, samo zato što ga Maja hoće po svaku cenu - glasilo je pitanje.﻿﻿﻿﻿

- Meni to da je smetalo, ja bih ga napao tu noć, a ja sam ga napao i kada je Aneli bila u pitanju, i za Teodoru sam ga napao, jer nema muški stav. Ja juče nisam povisio ton na Boginju, nego sam otišao kod Filipa - rekao je Asmin.

- Asmin ovde po svaku cenu hoće da sve što se vrti oko Maje da nju opravda, opere, da proba da prebaci ljagu na druge ljude. Uopšte mi se ne dopada tok njegovog branjenja, ispada mnogo smešan. Ima pravo, ali mislim da nema stav i karakter...Treba u jednoj situaciji da bude realan kada je Maja u pitanju, ti si najsmešniji u poslednjih mesec dana kada je ona u pitanju - rekla je Mina.

U toku emisije "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Jovanu Pevačicu:

- Zašto Maji nisi rekla da je njen Lemur, prozivao da je silovala Filipa?

- Ja ne znam to, nisam ja bila na TikToku - dodala je Jovana.

- Mene stvari s polja ne zanimaju, ja radim onako kako ja mislim da treba, a za Filipa znam da on mene pljuje, ali mene to ne dotiče, on je samo ljubomoran. Mene ne zanima on uopšte, mene ničiji komentar ne može da poljulja, on mora mene da pljuje da bi imao izbor zarade , to je njegova nemoć a znam da on sluša ovo moje izlaganje, on je čovek koji je opsednut sa mnom, smetaju mu moji partneri koje sam imala - rekla je Maja.

Naredno pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je Hani Duvnjak.

- Kako se osećaš kada je Nerio konačno sasuo Sandri sve u lice i odbranio te - glasilo je pitanje.﻿﻿﻿﻿

- Drago mi je da je stao uz mene...Ona jeste najgora osoba u kući, ja mislim da je ona ku*vetina! Ona čeka utorak da joj se neko napije i da joj neko dođe u krevet. Sedam dana najavljuje haos, kao ona je neka mafijašica, a zapravo je dno dna - rekla je Hana.

- Reče glista! Ti svoju porodicu ne znaš da odbraniš...Ona blati njegovu porodicu, on je podržava u tome, na konto toga zarađuju pare - rekla je Sandra.

Naredno pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je Maji Marinković.

- Majo Svi komentarišu kako Aneli i Janjuš ne kogu bez drzugog:

- Ja nikada ne bih uradila to, ja poštajem ljude i njihve veze, ali Janjuš je od starta bio sa mnom i svaki put je uz mene, ali moram da kažem da nji Janjuš i Aneli nisu radvnodušni jedno prema drugom - rekla je Maja.

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Marku Janjuševiću Janjušu.

- Da li si srećan što te ja Maja pozvala u krevet da je tešiš - glasilo je pitanje.

- Nismo se mazili. Jutros ulazim u kuću, Maja sedi s Minom na krevetu, suza suzu stiže. Ne znam šta se dešava, nemam pojma da su se svađali, ja to nisam znao do jutros... - rekao je Janjuš.

Sledeće pitanje bilo je za Tanju Stijelju, poznatiju kao Boginju.

- Zašto si u svađi sa Majom rekla da je pravi problem tvoj ples sa Asminom, a ne Filip Đukić - glasilo je pitanje.

- Evo osvrnuću se zašto. Kada sam masirala ovde Asmina, ja sam videla da je jako pobesnela, ona je tu molila Murata da je masira. Ja sam igrala, Asmin je skočio sa šanka, igrali smo najnormalnije, pomislila sam to jer se više ne zna na koga se loži devojka - rekla je Boginja.

U toku emisije "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Boginju:

- Maja je rekla da si ljubomorna na nju, da li misliš da Filip ima emocije prema njoj?

- Mislim da nema emocije, jer da ima ne bi je izje*ao dva utorka, a Maja mora da shvati da nije sve u tome da hoda gola, ona je jako ljubomorna i zavidna, i da je nesigurna posle svih operacija - rekla je Boginja.

- Oni kada nemaju šta da mi zamere, oni pričaju o mojim operacijama, mojoj gardarobi, oni sve vreme pričaju o meni, a ona je prljava pa je prljava. Ja sam milion puta rekla da je Anita najlepša devojka, da je Sofija lepa, ja nisam kompleks, ja hvalim druge devojke - rekla je Maja.

Naredno pitanje bilo je za Marka Janjuševića Janjuša.

- Aneli ti juče u pabu priznala da te voli i da je pored tebe bila najbolja verzija sebe. Šta ti je problem onda priznati da je čuvaš samo za napolje - glasilo je pitanje.﻿﻿﻿﻿

- Ja sam to i govorio. Krivo mi je bilo jer sam ja ispao krivac za taj odnos, ali kada vidim ovo loše ponašanje - rekao je Janjuš.

- On kao ponašanje moje. Nisam pomislila na rijaliti - začudila se Aneli.

U toku emisije "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Anitu Stanojlović:

- Kažeš da je Anđelo bio lažno u tvojoj vezi, ali ne draga Anita ti si bila lažna, on te je podigao u nebesa, platio dugove tvoje braće, imao sjajan odnos sa tvojim sinom?

- Neću o tome da pričam, on mi je pozajmio pare za brata, ja sam mu to vratila. što se tiče biznisa, pomogla mi je drugarica - rekla je Anita.

- Ja moram da kažem da Anita i ja nismo bili u dobrom odnosu, kada sam ja dobio poruku u 8 ujutru za njenog brata, odmah sam rešio to, pomogao sam joj oko stana, od cele naše veze, ja neću da zalazim u detalje, sve je istina, ona je sa dna i iz muljua, a zbog mene je postala dama. Ja sam bio ponosan na nju što je ona postala bolja. Ona mene optužuje da sam folirant, a ona od mene dobila sve dobro, a ja loš, i folirant. Govorila je da me njen Aleksej voli - rekao je Anđelo.

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje bilo je za Milenu Kačavendu.

- Milena kraljice univerzuma, Janjuš je zaljubljen kao du*e u tebe, nikada priznati neće jer će mu se svi smejati - glasila je konstatacija.﻿﻿﻿﻿

- Nikada nisam rekla da neće priznati jer će mu se smejati, ja ne mislim tako, da, ne mislim da je zaljubljen - rekla je Kačavenda.

U toku emisije "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Milenu Kačavendu:

- Da li je moguće da su ti se toliko svidele Anđelove slike, kada po ceo dan pričaš o njegovoj alatki?﻿﻿﻿﻿

-Taj gledalac je krenuo da pije kada sam ja prestala, a da mi se alatka svidela, ja bih sela u avion i došla - rekla je Kačavedna.

- Samo neka ona priča, kome je pokazivala, i šta bi radila sa njim, meni super - govorio je Anđelo.

Autor: N.Panić