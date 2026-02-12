Hitna reakcija Boginjine podrške: Stigao demant Takiju Marinkoviću, zbog ovih reči mu neće biti dobro! (FOTO)

Sukob koji je zatresao region u utorak noć jeste sukob Tanje Stijelje Boginje i Maje Marinković, a mnogi gledaoci nisu mogli da ostanu imuni na haos koji se dogodio.

Juče u toku dana, za naš portal oglasio se Taki Marinković koji je žestoko udario na Boginjinu drugaricu Kalinu i na njeno gostovanje na RED televiziji kada je po njegovim rečima, ona otkrila da je Filip Car nagovorio Boginju da provocira Maju i diskvalifikuje je.

- Meni je žao što je došlo do fizičkog kontakta, to ne podržavam, ali pre mesec dana je na RED TV gostovala Boginjina drugarica koja nju zastupa. Ona je izjavila da se čula u više navrata sa onim nasilnikom iz Crikvenice, Filipom Carem, da joj je on ukazao gde treba da gađa Maju, da ide na provokacije, da je diskvalifikuje, dao joj je instrukcije. To namerno radi da bi bila bitna u rijalitiju, ovako nema nikakvu priču - objašnjava Taki i dodaje:

Tim povodom se odmah oglasila i Boginjina drugarica, koja je demantovala Majinog oca, a potom ga i žestoko pecnula.

- Laž! Nikakve instrukcije protiv Maje Marinković nisam spomenula. Vidi se na koga je Maja kad barata sa lažnim informacijama, Car je gospodin dok je jedini nasilnik ovde Marija Maja M.

Autor: N.Panić