AKTUELNO

Domaći

Hitna reakcija Boginjine podrške: Stigao demant Takiju Marinkoviću, zbog ovih reči mu neće biti dobro! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen/Instagram.com/RED TV Printscreen ||

Sukob koji je zatresao region u utorak noć jeste sukob Tanje Stijelje Boginje i Maje Marinković, a mnogi gledaoci nisu mogli da ostanu imuni na haos koji se dogodio.

Juče u toku dana, za naš portal oglasio se Taki Marinković koji je žestoko udario na Boginjinu drugaricu Kalinu i na njeno gostovanje na RED televiziji kada je po njegovim rečima, ona otkrila da je Filip Car nagovorio Boginju da provocira Maju i diskvalifikuje je.

pročitajte još

Car joj je letos dao instrukcije protiv Maje! Taki Marinković udario na Boginju: Muškarača prava, liči na trandžu!

- Meni je žao što je došlo do fizičkog kontakta, to ne podržavam, ali pre mesec dana je na RED TV gostovala Boginjina drugarica koja nju zastupa. Ona je izjavila da se čula u više navrata sa onim nasilnikom iz Crikvenice, Filipom Carem, da joj je on ukazao gde treba da gađa Maju, da ide na provokacije, da je diskvalifikuje, dao joj je instrukcije. To namerno radi da bi bila bitna u rijalitiju, ovako nema nikakvu priču - objašnjava Taki i dodaje:

Foto: TV Pink Printscreen

Tim povodom se odmah oglasila i Boginjina drugarica, koja je demantovala Majinog oca, a potom ga i žestoko pecnula.

- Laž! Nikakve instrukcije protiv Maje Marinković nisam spomenula. Vidi se na koga je Maja kad barata sa lažnim informacijama, Car je gospodin dok je jedini nasilnik ovde Marija Maja M. 

Foto: Instagram.com

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Maja Marinković

#Taki Marinković

#boginja

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Sve samo ne dama kojom se predstavlja: Oglasile se Boginjine drugarice, pa osule rafalnu paljbu po Maji Marinković!

Domaći

Car joj je letos dao instrukcije protiv Maje! Taki Marinković udario na Boginju: Muškarača prava, liči na trandžu!

Domaći

BUKTI RAT SANJE I ANĐELE: Iznele sav prljav veš koji imaju jedna o drugoj, brutalne uvrede se nižu kao lude! (VIDEO)

Region

'BOŽE, SAČUVAJ NAS' Region u PANICI nakon snažnog ZEMLJOTRESA u Crnoj Gori!

Domaći

Nakon što mu je Mateja javno zapretio da zaćuti o Eni Čolić, oglasio se Filip Đukić! Priznao da li će poslušati prijatelja, pa poručio: Nisam je blati

Domaći

Vrela fotka bivše žene Nenada Aleksića Ša: Ivana se razgolitila, grudi u prvom planu! Puca kako izgleda