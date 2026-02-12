Krivim sebe što smo se opet zbližili: Aneli totalno van sebe zbog emocija prema Janjušu! Ogolila dušu do srži i priznala koliko joj je poseban (VIDEO)

Drvo mudrosti pozvalo je Aneli Ahmić na razgovor kako bi saznalo kako se Aneli oseća obzirom da je u utorak bilo burno na žurki, a ona je progovorila o emocijama prema Janjušu.

- Zdravo ljubimice moja, bilo je burno na žurki. Pričaj mi šta se dešavalo - reklo je Drvo.

- Da, bilo je burno. Žurka kao žurka i ja volim da se zabavljam, ne volim da se smaram. Bilo je jako zanimljivo, noć je počela odlično. Janjuš i ja smo se zabavljali, uživala sam s njim i prisetila sam se kad smo nas dvoje tek ušli u vezu. Negde smo tako uživali, ali krivim sebe što sam dozvolila da se posvađamo tu noć i da onako odreagujem. Krivim sebe što sam dozvolila da se na taj neki način zbližim s njim, nisam to trebala - rekla je Aneli.

- Zašto misliš da je to pogrešno? - upitalo je Drvo.

- Pogrešno je jer Janjuš i ja već duži period imamo neki takav odnos. On dođe kod mene i zagrlimo se i pričamo, a kada dođe kod mene ispituje me da li ga volim i on totalno drugačije priča sa mnom kada je sam. Ja neću da pričam i odajem šta je to tačno jer ja znam njegove reakcije. Može najstrašnije da me izvređa i ostalo, a ja to ne želim. S njim svake godine isti problem - rekla je Aneli, pa dodala:

- On se poljubi sa mnom i ako kamere budu okrenute, on mi kaže: ''Je l' ti osećaš što i ja kad se zagrlimo?'', bila je neka jaka povezanost između nas. Sada isto kad se zagrlimo, jedno drugom prijamo i bilo je tu par situacija. Mi se nismo krili od drugih ljudi pre neki dan, ali kada su kamere okrenute onda se ponaša drugačije. Problem je što Janjušu smeta Asmin i ne sme da mu se suprodstavi. On je mene pitao jednom: ''Hoćemo biti zajedno napolju?'', a ja sam rekla: ''Da, a što ne bi ovde?'', on mi je rekao da bi bilo katastrofa da to sebi ovde dopustimo. Ja nisam zaljubljena u Janjuša i ne volim ga kao pre, ali očigledno je da mi jedno drugom prijamo - rekla je Aneli.

- Onda je možda bolje da pustimo neko vreme. Imaš li možda neku tajnu? - upitalo je Drvo.

- Sve što sam ti sad rekla je bila tajna - rekla je Aneli.

- U pravu si, koju pesmu želiš? - upitalo je Drvo.

- Može ''Kopriva'' - dodala je ona.

- Budi pametna i slušaj svoje srce - rekla je Aneli.

