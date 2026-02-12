Morbidno ga degradirala, ne može da bude dobra: Miki Dudić gori od besa nakon saznanja da Peja i Ena prave dete! Nju žestoko spustio, jedva čeka da bratu očita bukvicu (VIDEO)

Miki Dudić porazgovarao je sa Asminom Durdžićem i Markom Janjuševićem Janjušem o svom bratu Jovanu Pejiću Peji i njegovoj devojci Eni Čolić, te je priznao da bi voleo da popriča sa Pejom i upozori ga da ne pravi dete Eni.

- Ja sam ga podigao kao otac i na meni je da mu probudim svest i da mu otvorim oči. On nije ništa prošao, moram da mu skrenem pažnju da se ne zaleće. Ja dok sam ovde ne mogu da dođem do njega i popričam s njim, ali nije mi jasno... Ne mogu da pričam ovde - rekao je Miki.

- Najgore je kad mlad dobiješ dete, onda kreće pakao - rekao je Alibaba.

- Ti kad dobiješ dete s nekim ko već ima dete, ona može tako da ga vrti i j*be u krug. Ceo život si osuđen da trpiš neke stvari protiv svoje volje - rekao je Miki.

- Najgore je što današnje žene tek kad ti rode dete kreće da ti j*be mater - rekao je Alibaba.

- To ti i pričam. Ja tačno znam taj profil, ma neću ovde više ni da pričam ništa već sam isk*njao mnogo. Ma bolje da kažem, bolje surova istina nego laž - rekao je Miki.

- Ništa nećeš promeniti, sedi i ćuti - rekao je Janjuš.

- Ne mogu da ćutim. Ja moram da se borim za njega, zaljubljenost je prolazna i on je u tom trenutku u transu, ne može da razmišlja normalno glavom. Ja se uzdam na neko čudo, ali male su šanse što bude na taj način da će ona biti super. Čim ti se devojka i majka ne podnose, to ne može nikako da valja. Ja znam njegov mentalitet, on ne može da drži žensko i da oblači pantalone. Znam da kad njoj ne bude odgovaralo prvi put da će mu napraviti haos. Sve ima rok trajanja, a zajednički život može da traje godinu dana, što moraju da žure i odmah da objave javno? On je mlad, a ona ima sina i čuo sam da je normalan. Samo mora Peja da shvati da će on imati obavezu prema njenom detetu duplo veću nego prema svom, mnogo stvari mora da sagleda. To su krupne odluke, nema nazad kad se odluči tako nešto. Ja bih voleo da grešim i da se ljudi promene i postanu dobre osobe - rekao je Miki.

-Žena koja ima svoje dete, nikad ne može imati osećaj za drugog. Njoj je ceo svet njeno dete - rekao je Alibaba.

- Znam, to i pričam. Zato i kažem, pričam za njegov interes i interes porodice. Moram da popričam s njim, nisam znao da će biti ovako ozbiljno. Mislio sam da će se razj*bati, a ona ga je prošle sezone toliko morbidno degradirala i on sad misli da se promenila? Kad dođu prvi problemi i kad se zasite jedno drugog, onda vidiš koliko je neko uz tebe i koliko će biti. On to nije prošao i sada misli da je to sve do j*ja - rekao je Miki.

Autor: N.Panić