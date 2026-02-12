Šok nad šokovima!

Miki Dudić nastavio je da blati svoju snajku Enu Čolić zbog njene prošlosti, te je otkrio da Asmin Durdžić ima njene snimke kad je bila hostesa, da je bila u kombinaciji sa Vojaževim menadžerom i da je bila u kombinaciji za Đukićem.

- Asmin mi rekao da je neki njegov prijatelj zvao da radi kao hostesa u lokalu, ima snimke. Moj ćale video snimke, kaže užas. Afteruša, tražio sam Asminu da mi da snimke. Je l' to nije kompromitujuće, takva prošlost? To je dva posto što znam - rekao je Miki.

- Nemoj da mi pričaš, sve znam - rekao je Janjuš.

- Jao šta sve znam, meni rekao Vojažev menadžer Dača da je bio s njom i afterisao. Onda bila s Đukićem u kombinaciji, šta još ne znam i šta ću da čujem tek? Ovaj moj mali je naivan, a ona treba sutra da mi bude snajka. Ja nisam tu neko da sudim i presušujem, ali mogu da imam neki izbor u životu - rekao je Miki.

- Miki, ne trebaš da se mešaš. Moraš da znaš posle ovog trentka, nema nazad. Ti više ne možeš sesti s njima normalno i da bude dobro - rekao je Janjuš.

- Pa znam, ali svakako ne bih jer i nije dobro. Ne može da bude dobro s moje strane kako treba kad ne mislim tako i to je to. On je bio s nekom divnom devojkom, gledala ga kao u sunce i j*biga on počeo da se kocka i ona tu jadna uz njega bila, ali na kraju ga ostavila zbog nervoze i svega. Kud ne osta s njom i kud s njom ne začne porodicu? Otac joj je dobar čovek, dobar dasa. Ne kažem, ne mogu da sudim kad ne znam druge stvari. Devojka je išla uz njega, bili su skladni. Ova (Ena) njeno kabadahijsko ponašanje, separei, žurke i ludilo, šta će mu? On to ne može da nosi, ne ide uz njega to njeno k*rčenje - rekao je Miki.

- Sve jasno - rekao je Janjuš.

- Posle će biti šta mu to treba. Ima gajba kod keve, stančuga da se raspametiš od 110 kvadrata i čujem da Zlata hoće da ostavi njemu i njoj taj stan. Nek mu da, nije problem jer on treba tek da živi samo je problem što ti se kunem da će ući neko treći i razj*bati to. Nek žive, ali videćeš da kad s nekim provodiš svaki dan kako je, oni ne žive zajedno ni godinu dana. Je l' možeš da zamisliš tu budalaštinu da prave svadbu na Tajlandu? To je sve njena ideja, ona će ga uvući u svoj život potpuno. To ti je njeno afterisanje - rekao je Miki.

- Kakav Tajland? Tranvestiti i to - rekao je Janjuš.

- O tome ti to pričam, nezdravo okruženje će mu napraviti. Zamisli našao si ženu u rijalitiju da je oženiš, pa nemoj me zaj*bavati molim te. To na duže staze ne opstaje, a on je pokupio sindrom ovog rijalitija je l' kapiraš? - rekao je Miki.

Autor: N.Panić