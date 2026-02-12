Svi očekivali spektakl, kad ono pakao: Uroš Stanić počeo da se guši, nije mogao da proguta ni pola banane! (VIDEO)

Šou!

Voditelj Darko Tanasijević ušao je na imanje u Šimanovce kako bi takmičari ''Elite 9'' odigrali igricu u znaku nedelje ljubavi, te je takmičarima objasnio pravila današnje igrice.

Sledeći par koji je odradio igricu bili su Borislav Terzić Terza i Sofija Janićijević koji su bez prepreke odradili izazov do samog kraja.

Naredni su na scenu stupili Uroš Stanić i Sandra Todić za koga su sve mislili da će izdominirati, ali se desio potpuni kiks jer je Uroš počeo da se guši.

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Autor: N.Panić