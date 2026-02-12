Pala maska Aneli Ahmić: Totalno raskrinkan njen plan, preko Janjuša pokušala da dođe do Alibabe! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić.

- Čemu potreba preko Dače da obavestiš Asmina da si se ljubila sa Janjušem? - glasilo je pitanje.

- Ne, to je bilo kad je Dača gledao i onda je ušao Asmin i ja sam rekla: "Je l' si odmah krenuo da preneseš" i rekla sam da ne želim da prenese jer onda Asmin utiče na moj i Janjušev odnos - rekla je Aneli.

- Slagala je. Sve kameru su bile okrenute i ona je prvo pogledala. Ona je mene pitala da li ću da prenesem Asminu. Ona je rekla da Asmin najviše ljubomoriše na Janjuša, a da na Anđela i na Luku ne reaguje. Kako si s pravdala Janjušu? Rekla si svima da ćeš da uteraš k*rac - pričao je Dača.

- Za moj plan su znali samo Kačavenda i Dača i ja sam samo hteo da dokažem da bi ona bila sa mnom. Ti da si dokazivala ne bi plakala kad sam rekao da sam igrao sa tobom igru. Meni stvarno ne smeta nijedan njen muškarac - pričao je Asmin.

- Dolazio si kod mene na krevet, a ja sam te terao. Ja znam da tebe zanimaju muškarci, p*derčino - dodala je Aneli.

Autor: A. Nikolić