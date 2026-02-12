Matora i Bora dele Železnik na dva dela: Haos prerastao u RAT porodica! Advokati imaju pune ruka posla, stiže zabranala prilaska, a evo i za šta će se sve goniti na sudu! (VIDEO)

Totalni karambol u programu!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za

- Da li je moguće da si toliko kvarna pa uvlačiš Matoru u sukob sa Borom i Todićkom?

- Ja sam ponosna na nju jer je takva. Ja ću da sedim i uživam u ljubavi, a ona će da me brani - rekla je Dragana.

- Ona je kao babetina počela da me provocira sa Vanjom. Ja sam njoj rekao jednu reč, bez uvrede - dodao je Bora.

- Rekao je da će Džumi da me j*be u p*čku i da su me muškarci razvalili i da sam prešla na žene - rekla je Dragana.

- To nisu uvrede kad nekome kažeš j*bo te pas ili j*bo te pas po imenu. Matora je posle mene izvređala još gore. One samo prete tužbama, rijaliti se sve na to, tako da ću i ja njih da tužim i nađemo se na pola puta. Znam da im treba para za kućicu, pa ćemo da im pomognemo - govorio je Santana.

- Samo ću ti reći da će tvojoj porodici i tebi biti zabranjeno da priđeš mojoj kući. Sve što bude rekao neka podrška šalje, a onda da se dodaje na tužbu. Je l' sam ja u sekti? Da li mi je mama lezbijka? Da li sam zavela porodicu u crno? - rekla je Matora.

- Da li sam ja p*der? - pitao je Bora.

- Ja pokažem snimak kako ga ljubiš, pljuješ mu u usta i kako Anastasija priča da ti se digao k*rac. Kako ćeš da demantuješ što si rekao da su devojke sa mnom na silu? Sa tobom se raspravljam na sudu, tuži i ti za sve što imaš. Ja ću tebe činjenicama da razvalim - rekla je Matora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić