Miki Dudić jutros je kao nikada ranije opleo po snajki Eni Čolić, partnerki svog mlađeg brata Jovana Pejića Peje, te priznao da o njoj zbog navodne burne prošlosti ima loše mišljenje, kao i to da ga uznemiravaju glasine o tome da njih dvoje pripremaju venčanje, što on nikako ne podržava.

Miki je razgovarao sa Markom Janjuševićem Janjušem i Asminom Durdžićem koji je takođe žestoko opleo po Eni i govorio o njenim "afterima" i kompromitujućem materijalu koji o njoj poseduje, a mi smo tim povodom kontaktirali Enu kako bismo saznali kako gleda na sve ono što je o njoj govorio dever Miki.

- Tri razvedena muškarca diskutuju i prosipaju mudrosti o braku. Sve što imam da kažem je ono što sam rekla i u emisiji "Ekskluzivno" - Jovan je porodica koju sam birala, svoju volim najviše na svetu, ali sam ih dobila po rođenju, a za Jovana i Matiju sam se odlučila. Tako i Jovan za mene - počela je priču Ena za Pink.rs, a potom se dotakla i priča da je imala ljubavnu aferu sa Damijanom Oklopdžićem, menadžerom Vojaža.

- Peja nije mali, zreo je i pametniji od mnogo starijih od sebe, a takođe i veći muškarac. U to sam sigurna. E sad, što se Vojaževog menadžera tiče, kontaktirajte čoveka da vam kaže kolika je ovo laž! Šta im je unutra sa pevačima i menadžerima? Toliko su sami mizerni pojedinci da moraju da koriste imena već ostvarenih i uspešnih ljudi da bi se o njima pisalo? Bagra, mislim na Asmina, Minu i Anitu.

Nije ostala nema ni kada su pretnje Asmina Durdžića u pitanju.

- Evo molim za te vrele snimke koje Asmin šatro ima da se objave! Da neko ima takve moje snimke tako nešto bi me lansiralo u kao Kim Kardašijan ili Seve... Nažalost ili na sreću, nikada nisam verovala nikome u životu da bih dozvolila da me tako drži u šaci. Tvrdim da tako nešto ne postoji! Sigurna sam da će Mikiju biti žao zbog ovih reči kad izađe i vidi koliko greši - rekla je Ena.

Na pitanje da li su je povredile njegove reči rekla je:

- Kako me neće povrediti… To je brat čoveka kog volim najviše na svetu.

Znam tačno taj profil devojaka poput Ene

Podsetimo, Miki je jutros priznao da ne misli da je Ena pravi izbor za njegovog brata.

- Ja sam ga podigao kao otac i na meni je da mu probudim svest i da mu otvorim oči. On nije ništa prošao, moram da mu skrenem pažnju da se ne zaleće. Ja dok sam ovde ne mogu da dođem do njega i popričam s njim, ali nije mi jasno... Ne mogu da pričam ovde. Ti kad dobiješ dete s nekim ko već ima dete, ona može tako da ga vrti i j*be u krug. Ceo život si osuđen da trpiš neke stvari protiv svoje volje. Ja tačno znam taj profil, ma neću ovde više ni da pričam ništa već sam isk*njao mnogo. Ma bolje da kažem, bolje surova istina nego laž. Ne mogu da ćutim. Ja moram da se borim za njega, zaljubljenost je prolazna i on je u tom trenutku u transu, ne može da razmišlja normalno glavom. Ja se uzdam na neko čudo, ali male su šanse što bude na taj način da će ona biti super. Čim ti se devojka i majka ne podnose, to ne može nikako da valja. Ja znam njegov mentalitet, on ne može da drži žensko i da oblači pantalone. Znam da kad njoj ne bude odgovaralo prvi put da će mu napraviti haos. Sve ima rok trajanja, a zajednički život može da traje godinu dana, što moraju da žure i odmah da objave javno? On je mlad, a ona ima sina i čuo sam da je normalan. Samo mora Peja da shvati da će on imati obavezu prema njenom detetu duplo veću nego prema svom, mnogo stvari mora da sagleda. To su krupne odluke, nema nazad kad se odluči tako nešto. Ja bih voleo da grešim i da se ljudi promene i postanu dobre osobe - rekao je Miki.

- Moram da popričam s njim, nisam znao da će biti ovako ozbiljno. Mislio sam da će se razj*bati, a ona ga je prošle sezone toliko morbidno degradirala i on sad misli da se promenila? Kad dođu prvi problemi i kad se zasite jedno drugog, onda vidiš koliko je neko uz tebe i koliko će biti. On to nije prošao i sada misli da je to sve do j*ja - samo je deo jutrošnjeg razgovora.

Autor: N.P./D.T.