Folk pevačica Zlata Petrović oglasila se za Pink.rs nakon što se u javnosti podigla velika bura zbog komentara njenog starijeg sina Mikija Dudića na račun Ene Čolić, izabranice njenog mlađeg sina Jovana Pejića Peje.

Miki Dudić, aktuelni učesnik rijalitija "Elita", jutros je javno oblatio snajku Enu, o kojoj nema lepo mišljenje. Izrazio je zabrinutost što Jovan, njegov mlađi brat, želi baš sa njom da zasnuje porodicu, a negodovao je i zbog odluke majke Zlate da njima pokloni stan koji se prostire na više od sto kvadratnih metara i preseli se u znatno manji.

Tim povodom pozvali smo Zlatu, koja nam je ukazala na povezanost braće, te istakla da njen stariji sin tako govori samo zato što Enu ne poznaje, već je o njoj stekao utisak na osnovu učešća u prethodnoj sezoni rijalitija.

- Poznajem svoju decu, oni su toliko vezani i toliko se vole... Brinu jedno o drugom. Miki nije upoznao Enu van rijalitija, jer on je trebalo da uđe, Jovan je tada izašao, pa more, tamo-vamo, nisu stigli da se ispričaju kao ljudi i dođu na tu temu. Miki nije upoznao Enu. I ja sam imala predrasude, što je normalno, ali sve su predrasude pale u vodu. Totalno je Ena napolju neko drugi, druga priča, drugi čovek - objašnjava Zlata, koja veruje da će Miki kroz nekoliko meseci imati potpuno drugačiju sliku o snajki.

- Miki će, kada bude izašao, promeniti mišljenje, kao što su njegova deca i njegova bivša supruga. Mi smo svi zajedno bili i za slavu, za Božić... Moji unučići, Mikijeva bivša žena, Ena, njeno dete... Kao da živimo svi zajedno sto godina. Ne možeš ti nekog da prevariš, to je energija. Milica, Mikijeva bivša, bi mi nešto rekla da ima šta da zameri. Nas dve pričamo kao majka i ćerka, kao drugarice, o svemu... Negde bi mi kroz redove skrenula pažnju. Htela sam da vidim kakvo mišljenje ima i ona, kao i deca, svi su oduševljeni i iznenađeni Enom i njenim ophođenjem - uverava nas Zlata.

Ipak, svom starijem sinu ne zamera, već ga razume.

- Miki se, jadničak, sekira, ja to znam... Miki ima 40 godina, Jovan je mlađi od njega... Ja to razumem kao majka, i ja sam se sekirala napolju dok sam gledala. Sada kada su oni super, nema nikakve sekiracije. Ko zna kakvu Miki ima informaciju i šta se vrzma u njegovoj glavi... Miki je jako iskren i pošten, on da razmišlja šta priča, pričao bi nešto drugo, nego mu tako izađe iz duše... Brine se za brata. Završiće se "Elita", upoznaće Enu, mislim da će mu biti potpuno drugo mišljenje o njoj - nada se pevačica.

Na pitanje o nekretninama i Mikijevom negodovanju što će Jovanu i Eni pripasti stan u kom ona trenutno živi, pevačica kaže:

- Jedan sin mi je levi bubreg, drugi desni, ja ih ne razdvajam. On nikada nije razmišljao o materijalnim stvarima, niti su me pitali kome ću šta da ostavim. Naprotiv, Miki mi je uvek govorio:"Kevo, Jovan je mlad, treba da ima porodicu, a i prostor...". Stan nema nikakve veze sa tim stvarima. Pre tri godine sam kupila sebi manji stan, zbog sebe same želim tamo da se preselim. Mojoj deci je podjednako sve, sve što je moje, to je i njihovo, tu je kraj. Nikada nisu pričali o deobi nekretnina, nemamo u familiji takav odnos. On samo ima strah, jer je vodi onim što je gledao i slušao u prošloj "Eliti". Ponavljam, nije upoznao Enu. Ona je totalno kontra od onog što smo gledali. To su predrasude kada nekoga ne poznaješ. Brzo će i to proći, pa ćemo videti. Stariji je brat, pa razmišlja, a tamo ima mnogo vremena da razmišlja i eto... Uhvati ga sto kriza, sto ludila.

