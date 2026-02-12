AKTUELNO

Domaći

Snajka Ena zavadila braću?! Miki Dudić izgoreo jer mama Zlata poklanja stan Peji i njegovoj devojci: Čolićevu javno oblatio, pevačica se hitno oglasila!

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Folk pevačica Zlata Petrović oglasila se za Pink.rs nakon što se u javnosti podigla velika bura zbog komentara njenog starijeg sina Mikija Dudića na račun Ene Čolić, izabranice njenog mlađeg sina Jovana Pejića Peje.

Miki Dudić, aktuelni učesnik rijalitija "Elita", jutros je javno oblatio snajku Enu, o kojoj nema lepo mišljenje. Izrazio je zabrinutost što Jovan, njegov mlađi brat, želi baš sa njom da zasnuje porodicu, a negodovao je i zbog odluke majke Zlate da njima pokloni stan koji se prostire na više od sto kvadratnih metara i preseli se u znatno manji.

pročitajte još

NEĆE MI ON ODREĐIVATI ŽIVOT! Prva reakcija Peje nakon što mu je brat Miki javno oblatio Enu: Ispran mu je mozak, nikada mi nije rekao kakve je njene k

Tim povodom pozvali smo Zlatu, koja nam je ukazala na povezanost braće, te istakla da njen stariji sin tako govori samo zato što Enu ne poznaje, već je o njoj stekao utisak na osnovu učešća u prethodnoj sezoni rijalitija.

Foto: RED TV, Instagram, Pink.rs

- Poznajem svoju decu, oni su toliko vezani i toliko se vole... Brinu jedno o drugom. Miki nije upoznao Enu van rijalitija, jer on je trebalo da uđe, Jovan je tada izašao, pa more, tamo-vamo, nisu stigli da se ispričaju kao ljudi i dođu na tu temu. Miki nije upoznao Enu. I ja sam imala predrasude, što je normalno, ali sve su predrasude pale u vodu. Totalno je Ena napolju neko drugi, druga priča, drugi čovek - objašnjava Zlata, koja veruje da će Miki kroz nekoliko meseci imati potpuno drugačiju sliku o snajki.

Foto: Instagram.com

- Miki će, kada bude izašao, promeniti mišljenje, kao što su njegova deca i njegova bivša supruga. Mi smo svi zajedno bili i za slavu, za Božić... Moji unučići, Mikijeva bivša žena, Ena, njeno dete... Kao da živimo svi zajedno sto godina. Ne možeš ti nekog da prevariš, to je energija. Milica, Mikijeva bivša, bi mi nešto rekla da ima šta da zameri. Nas dve pričamo kao majka i ćerka, kao drugarice, o svemu... Negde bi mi kroz redove skrenula pažnju. Htela sam da vidim kakvo mišljenje ima i ona, kao i deca, svi su oduševljeni i iznenađeni Enom i njenim ophođenjem - uverava nas Zlata.

Foto: Instagram.com

Ipak, svom starijem sinu ne zamera, već ga razume.

- Miki se, jadničak, sekira, ja to znam... Miki ima 40 godina, Jovan je mlađi od njega... Ja to razumem kao majka, i ja sam se sekirala napolju dok sam gledala. Sada kada su oni super, nema nikakve sekiracije. Ko zna kakvu Miki ima informaciju i šta se vrzma u njegovoj glavi... Miki je jako iskren i pošten, on da razmišlja šta priča, pričao bi nešto drugo, nego mu tako izađe iz duše... Brine se za brata. Završiće se "Elita", upoznaće Enu, mislim da će mu biti potpuno drugo mišljenje o njoj - nada se pevačica.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Na pitanje o nekretninama i Mikijevom negodovanju što će Jovanu i Eni pripasti stan u kom ona trenutno živi, pevačica kaže:

- Jedan sin mi je levi bubreg, drugi desni, ja ih ne razdvajam. On nikada nije razmišljao o materijalnim stvarima, niti su me pitali kome ću šta da ostavim. Naprotiv, Miki mi je uvek govorio:"Kevo, Jovan je mlad, treba da ima porodicu, a i prostor...". Stan nema nikakve veze sa tim stvarima. Pre tri godine sam kupila sebi manji stan, zbog sebe same želim tamo da se preselim. Mojoj deci je podjednako sve, sve što je moje, to je i njihovo, tu je kraj. Nikada nisu pričali o deobi nekretnina, nemamo u familiji takav odnos. On samo ima strah, jer je vodi onim što je gledao i slušao u prošloj "Eliti". Ponavljam, nije upoznao Enu. Ona je totalno kontra od onog što smo gledali. To su predrasude kada nekoga ne poznaješ. Brzo će i to proći, pa ćemo videti. Stariji je brat, pa razmišlja, a tamo ima mnogo vremena da razmišlja i eto... Uhvati ga sto kriza, sto ludila.

pročitajte još

ŽESTOKI RAT SNAJE I DEVERA! Miki Dudić želi da spreči svadbu Ene i Peje zbog njene burne prošlosti, Čolićeva uzvraća udarac: Razvedeni muškarac prosip

Autor: D. T.

#ELITA

#Ena Čolić

#Miki Dudić

#Zlata Petrović

POVEZANE VESTI

Domaći

Mama te napravila na vermutu, zbog alkohola se nije bavila tobom: Zlata Petrović se oglasila za Pink.rs nakon skandalozne uvrede Ene Čolić na račun nj

Domaći

SEBI SAM KUPILA NOVI STAN, ENI I PEJI OSTAVLJAM OVAJ! Zlata Petrović progovorila o dolasku unučeta, pa priznala: Iznenadio me je Mikijev poljubac sa K

Domaći

OD JUČE MI NIJE DOBRO! Zlata Petrović van sebe zbog brutalnog sukoba sina Peje i Ene Čolić: Ona tamo svima psuje I ŽIVO I MRTVO!

Domaći

Zlata Petrović progovorila o svadbi Ene i Peje, pa se dotakla kockarskih dugova sina Mikija: Borićemo se...

Domaći

ŽIVA SE ISKIDALA ZBOG JOVANA, ČAK SE NALJUTILA I NA MENE! Hasan Dudić otkriva: Evo zašto je Zlata Petrović stavila tačku na dobar odnos sa bivšim muže

Domaći

UDARA NA MAJKE I DECU! Zlata Petrović zgrožena novim uvredama Ene Čolić: Bila bih neprijatelj svom sinu kada bih mu poželela takvu ženu!