Nosićemo tvoj polni organ na veštačenje... Luka izgoreo kad je čuo Anelino priznanje da je poslednji put bila srećna s Janjušem, pa je izvređao (VIDEO)

Karambol!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide razgovor Aneli Ahmić i Marka Janjuševića Janjuša o njihovom odnosu, u kom mu ona priznaje da je poslednji put bila srećna sa njim u vezi, dok on smatra da je ona tada bila najnormalnija.

- Moguće, verujem, sada nakon svega što je rekla ovih dana, ja joj sve verujem. Baš je juče Anita rekla da bi nam danas bilo godinu dana, ja sam imao razloga da slavim današnji dan. Devojka nije normalna, devojka je bolesna, prošle godine smo dva puta radili test, govorila mi je da me voli pet puta više od Janjuša...Ona je sama govorila da je ne zanima za sto života. Ja sam bacio, a ona me je naterala da okačim - rekao je Luka.

- Ovaj laže! Rekao je da idem za njim i da uzmem telefon, a ne znam šta on ima u kesi. Priča laži i govori da sam bila drogirana - skočila je Aneli.

- Ja nisam hteo da okačim, to se desilo, a mi smo stajali na parking. Ona je htela da okači da vidi tvoju reakciju. Ja sam snimio, ona nije znala, ali nisam ja sigurno išao i govorio da ću to da okačim. Ona je rekla: "okači, šta te briga, ko ga je*e, on nas stalno provlači". Bolje neka priča Sita što se žalila na tih 40.000 za glasove. Sita nas je lagala da ide kod advokata, pa je potpisala Ugovor. Pošto je rekla da se Sita oglasi da je on tukao. Nosićemo tvoj polni organ na veštačenje da vidimo ko je tu prolazio - rekao je Vujović.

- Isto tako, kada je ona ustala pre godinu dana i rekla je, nešto je bilo vezano za Anđela, ona je rekla: "da, jeste, zaljubljena sam", a on nije skočio i rekao: "nemoj da mi praviš prostor", nego je sedeo bogougodno. Sve je to zbog podrške - rekla je Kačavenda.

- Bolje daj pramen kose Asminu da nosi na veštačenje - dodao je Luka.

- Ovo me ne intresuje šta on priča, niti ikakvi dokazi, ja mogu da idem gde hoću, mogu da radim šta hoću. Ovo je loš čovek koji je rekao da sam bila mrtva drogirana ispred deteta - rekla je Aneli.

- Laž! Ja sam čekao da se vrati uveče u sedam...Ja sam bio taj koji je išao da uzme njeno dete kod moje majke - rekao je Luka.

- To je laž! Moje dete nikada nije bilo u životu u blizini da sam ja pripita, a ne nešto drugo. Tako da, sram te bilo! - rekla je Ahmićeva.

- Ja se svađam sa njom i kažem Anđelu: "bulj*šu" i kažem njoj: "idi kod ubice"...Ti si narkomanka i ta koja crta, više neću da joj ćutim. Ona ne ume da se raspravlja bez uvreda, ja danas nisam nijednu uvredu izneo. Sita je neko ko se bavi mojim životom, Luka je neko ko će da pokaže ko je Sita Ahmić i Aneli Ahmić. Ja uradim poligraf i uradim da li znam da sam te video da si drogirana, da li sam te tukao i da li si se svađala sa majkom pred detetom - rekao je Vujović.

- Nadam se da oni rade svoj posao, a što se tiče Janjuša da, volela sam Luku, ali sam uvek bila slaba na njega, gledala sam mu storije - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: pink.rs