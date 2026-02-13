AKTUELNO

Oboje se bore za Noru, a niko ništa ne radi! Bivša učesnica rijalitija urnisala Aneli i Asmina: On da je otac... (VIDEO)

Odnos Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, učesnika rijalitija "Elita", treću godinu zaredom intrigira regionalnu javnost, a buru komentara na mrežama ponovo su izazvali pričom o borbi za starateljstvo nad ćerkom Norom, koja će za nekoliko dana napuniti pet godina.

Svoj sud o njima dvoma dala je i MC Alex, bivša učesnica "Zadruge", i to u emisiji "Pitam za druga".

- Stekla sam utisak da se oni zezaju sa nama. Nije mi jasan deo Anelin i pomirenje sa Asminom... Ili se mirite radi deteta i ostajete u okej odnosu ili nikako - počela je priču Sandra, koja je žestoko prozvala Durdžića.

- Ko tebi može zabraniti da viđaš dete? Ti da si otac, kao što govoriš da jesi... Ja bih svet okrenula da mi neko kaže da ne mogu da vidim svoje dete. Ko da mi zabrani?! Možda grešim, ali koliko se sećam jednom je bio u Sarajevu, kada je Aneli ušla. Sedneš u auto, znaš gde žive:"Kuc-kuc, dobar dan, ja došao da vidim dete". 

Smatra da Asmin nije pokazao dovoljno inicijative.

- Da je moje dete u Australiji, ja bih sela u avion, otišla i borila se. Nisam stekla utisak da on želi to dete da vidi toliko koliko predstavlja. Ako grešim, izvinjavam se. S druge strane, Aneli... Kada je tek ušla, spominjali su se novci, Balensijaga... Jako jedan nezdrav odnos i roditeljstvo, oboje se kao bore za Noru, a niko ništa konkretno da uradi. Ili sudski ili imaš normalan odnos. Moji roditelji su bili rastavljeni, moje sestre su odlazile svaki vikend kod njega - prisetila se ona.

Takođe, iskritikovala je i Aneli.

- Nisam pristalica da se tako malo dete ostavlja. Razumem potrebu za preživljavanjem i novcem, ali postoji milion drugih načina da se zaradi. Nisam pristalica toga, milion poslova ima. Šta fali raditi u prodavnici, butiku? Ja sam radila u butiku, milion poslova, u jednom momentu tri posla. Nisam pristalica da se dete ostavlja - rekla je ona, a detaljnije pogledajte u nastavku:

