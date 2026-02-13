Zbog Matore sam prošla SODOMU I GOMORU, a videćemo kako će Dragana! Mc Alex žestoko o Tomićevoj: U njoj nešto gadno ne štima (VIDEO)

Sandra Bajić, poznatija kao MC Aleks, gostujući u emisiji "Pitam za druga" žestoko je oplela po bivšoj prijateljici Jovani Tomić Matoroj, sa kojom je bila povezivana u "Zadruzi".

Ne krije koliko je nervira kad god je neko predstavi kao Matorinu bivšu devojku.

- To me tako nervira, svaki put se naježim! Svaki put moram da demantujem. Ne, ja nikada nisam bila sa Jovanom Tomić Matorom, niti ću ikada biti - rekla je ona, a potom je komentarisala Matorine svađe s Borom Santanom.

- Teške reči su pale između nekoga ko se tolike godine družio, ko je iz istog kraja. Svašta su prošli kroz život, svašta jedno drugom imaju da kažu. Ružno mi je to... Iz sezone u sezonu gledamo da se Matora svađa i prekida prijateljstva sa dugogodišnjim prijateljima. Tu nešto gadno ne štima - zaključuje ona.

- Jako mi je ružno što se dešava tako da se dugogodišnji prijatelji svađaju... Tu ima svakakvih tajni, svakakvih dešavanja, pogotovo što su oboje iz noćnog života. Bora nastupa, putuje, stalno se kreće, kao i Jovana. Tu je Sodoma i Gomora bila, ja verujem. Ružno mi je što je došlo do ovakve svađe. Oboje imaju poganu narav, poganu jezik, ovo je mučno slušati i gledati. Verujem i uvek se vodim tom logikom - to uopšte nije bilo iskreno druženje, već iz interesa. Da je bilo iskreno, nikada do ovoga ne bi došlo.

Smatra da je u Matoroj problem.

- Gadno nešto ne štima u Matoroj, ako nije dobra sa osobama sa kojima je bila dobra godinama. Do Matore je. Ona nije loš čovek, ali loš je prijatelj. Pomoći će ti, ali neće biti do kraja kao tvoj prijatelj. Čim se naljuti, ako nije po njenom, odmah iste sekunde:"Nemoj sad ja da pričam, nemoj ja da kažem" i krene - prisetila se ona, a potom prokomentarisala vezu Matore i Dragane Stojančević.

- Neće ni one još dugo zajedno, videćemo kako će Dragana da prođe. Ja sam prošla Sodomu i Gomoru u svojoj toj temi, a da vam kažem, najblaže sam prošla od svih tih žena koje su bile u bilo kakvoj priči sa Matoroj - rekla je MC Alex.

Autor: D. T.