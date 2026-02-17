Anita je skontala u kakve se kandže uvalila: MC Alex pružila podršku Stanojlovićevoj u borbi protiv Matore

Bivša učesnica "Zadruge" Sandra Bajić poznatija kao MC Alex tokom gostovanja u emisiji "Pitam za druga" na RED TV prisetila se svog prisnog druženja sa Jovanom Tomić Matorom, te se osvrnula na njena propala prijateljstva i emotivne veze.

Smatra da Matora ne zna da živi "normalan život".

- Rekla sam joj:"Stani sa strane, pogledaj ko se sa tobom druži iz interesa, a ko je pravi prijatelj"? Ne zna koliko hleb košta, mleko, ona to ne zna. Ne zna da živi realan život, da se susreće sa problemima koje nema unutra, struja, voda... Da joj se desi život napolju, ona to ne zna. Ne zna funkcionisati van rijalitija. Živi rijaltii ta dva meseca, pa opet uđe. Jako me zanima, ti dugogodišnji igrači, da odluče da više ne ulaze, šta će da rade, čime će da se bave? - rekla je ona, a potom se osvrnula na odnos Anite Stanojlović, Matorine bivše žene, sa njenom sadašnjom devojkom Draganom Stojančević.

- Ona sa Draganom nema ništa, to je samo još jedna devojka u nizu. Ja razumem Anitu što se tiče Matore, tačno znam zašto ona ima averziju prema njoj. Anita je jako mlada devojka, bez obzira na to što ima dete, ona me na šta je život. Nije sazrela dovoljno, neki ljudi nikad ne sazreju, neki moraju ranije... Nije bila u stanju da proceni celu tu situaciju oko nje i Matore. Kada je izašla, sagledala, došla sebi, skontala je u šta se uvalila, u kakve kandže. Sto posto sam sigurna, to je devojka koja nikada nije bila sa devojkom pre. Manipulativna je, povodljiva je. Sve devojke koje su bile sa Matorom, nikada posle nje nisu bile sa ženom - rekla je MC Alex.

Autor: D. T.