Preokret!

U toku je emisija "Gledanje klipova", a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću.

- Ja dajem zeleno svetlo majci da ispriča sve jer je lagal da sam je tukao. Zgaziću je kao crva! Ratovaću sa celim svetom i kućom jer spominje nju. Danas je govorila da će dete stavljati slušalice da ne sluša naš s*ks. Nisam bio zle krvi i nisam sanjao da će doći do ovog dana. Javno me terala da se ogradim od porodice, uzimala poklone, znači da je sve čažno radula. Čega se plaše? Što mi je uzela telefon?! Kod Aneli je moj telefon i akrtica od banke. Na telefonu imaju aplikacije, može da mi skine sve pare - rekao je Luka.

- Ja znam da Aneli nikad nije srećna bila sa Lukom. Ona je meni govorila sve isto kao Janjušu, a onda je Luki sve kao i Janjušu, devojka je polupana. Nemam inspiraciju da je vređam! Ovo je njen kraj, sudski ne može ništa jer imam dokaze. Želim da ide na lečenje i da Nora konačno ima normalnu mamu - rekao je Asmin.

- Ja ne mogu protiv njih dvojice - rekla je Aneli.

- Nek pitaju Noru, ja sam išao sa njom i do prodavnice - rekao je Luka.

- Ja njoj nisam dete prva uzela u usta - rekla je Anita.

- Ona je meni rekla da mi je dete sa vračarom, a onda sam aj relka da je njeno dete sa narkomanom. Bili smo na veridbi i pili smo tu noć, spakocali smo sve poklone u auto i otišli, a Nora je već uveliko spavala sa Biljanom. Biljana je oko 10 zvala ujutru i on se spremio i otišao po Noru, to je cela poenta - rekla je Aneli.

- Videćemo kad izađemo da li je njoj moja mama slala kako Nora doručuje, jer joj nije ništa slala. Kakva deca? Sva deca su bila na rođendanu sestrine dece? - skočio je Luka,

- Noru je odvela 11. avgusta! - rekla je Aneli.

- Nora nije bila tu! Nora je bila deveti dan tu. Moja sestra je petog pravila rođendan kod kuće, a desetog je bilo 20 dece, a ona nije htela da ide. Pričaj šta si taj dan radila - rekao je Luka.

- Nije istina! - vikala je Aneli.

- Aneli je divna majak i divna žena - uabcio se Mića.

- Je l' govorila da je svašta radio i da je bolestan? Evo je žrtva! Ovako je scenu pravila i kad je trebala test da radi da vidi da li je trudna. Dajte 100 hiljada ovoj bolesnici, u inostrastvu je skupo lečenje! Došla je i laže da sam je tukao, moje dete to gleda, neću da joj ćutim više! Korstila je situaciju jer zna koliko me boli što mi je otac bolestan. Govorio sam joj, nemoj da pričam za rođenda, doživeče nervi slom, znam je! Moje pitanje je: S kim si htela tu noć da ideš na after? Ja sam ujutru uzeo dete jer njoj nije bilo dobro. Na stolu je bio telefon i ja sam video šta sam video, pred svima sam rekao: "Je l' moguće da to radite?". Branim je i štitim je, a ona me gazi. Laže! Daj Sita razgovor sa mnom tu noć! Smirivala me i molila da pustim. Ja sam nju i Milicu ovako uhvatio jer sam znao da je lagala da je za Milicu, a Milica je bila u šoku. Ona je meni mrstva pijana pravila scenu. Dolazim u situaciju da mene Sita blati, šta sam ja njoj loše uradio!? Ona je pokazala da je šljam od žene, više joj ništa ne verujem. Dovoljno sam ćutao kad sam imao emocije, sad više da ćutim neću - rekao je Luka.

- Nemam nešto mnogo da dodam, dok sam ja sve ove stvari govorio i da su u lošim odnosima i za drogu i za sve to, Luka je ovde skakao i govorio da sam lažov, a sada sve dolazi na moje - rekao je Nerio.

Autor: A.Anđić