Skupila još malo dostojanstva! Boginja zarežala na Đukića zbog izlaganja, totalna pometnja za crnim stolom (VIDEO)

Ne štedi!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kako Boginja prebacuje Filipu Đukiću za Teodoru Delić i hoće da ode iz rehaba, ali joj on ne da.

- Ličim na nekog guštera ovde...Ne sećam se ovoga, ali šiške katastrofa - rekao je Đukić.

- Pošto se ne sećaš, ne intresuje me. On je došao po mene u pab - rekla je Boginja.

- Ne sećam se ovoga, majke mi - rekao je Filip.

- Je l' ste vi zajedno - pitala je voditeljka.

- Ne pregovaramo, nismo stigli da razgovaramo o tome, pričali smo o situaciji sa Majom. Razgovaraćemo sutra - rekao je Đukić.

- Mnogo menja to ako ste u vezi, ne može onda niko da joj kaže da se vucara i ljubi s tobom utorkom - rekao je Luka.

- U nju nisam zaljubljen, lepo mi je s njom, prija mi, dopada mi se i sviđa mi se. To je činjenica. Činjenica je isto da mi ona devojka s kojom nisam bio, prođe svaki dan kroz glavu - rekao je Đukić.

- Ne mogu da verujem da drugi mogu da utiču da on ustane i da priča ovde za stolom. Blejimo u rehabu, spavamo tamo, ovo da ustane i da kaže, ovo je jako ružno. Prvi govori da se ne vodimo tuđim mišljenja, ja se ne stidim ovog klipa. Mi ne pričamo o ovome, ovo je jako ružno, a pričamo na primer o tome što sam ja rekla da je Asmin pi*ka - rekla je Boginja.

- Ovo je vrlo kvarno! Rekao sam joj da neću da budem u odnosu sa devojkom koja vređa prva, pa sam ti rekao da si Anđela nazvala da je "gej", ništa ti nije rekao - rekao je Filip.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić