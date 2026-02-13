AKTUELNO

Skupila još malo dostojanstva! Boginja zarežala na Đukića zbog izlaganja, totalna pometnja za crnim stolom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kako Boginja prebacuje Filipu Đukiću za Teodoru Delić i hoće da ode iz rehaba, ali joj on ne da.

Pukla ga sujeta?! Janjuš pokušava da zavrti Aneli, ona ga oduvala: Popušio si cigaretu, VOZI (VIDEO)

- Ličim na nekog guštera ovde...Ne sećam se ovoga, ali šiške katastrofa - rekao je Đukić.

- Pošto se ne sećaš, ne intresuje me. On je došao po mene u pab - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne sećam se ovoga, majke mi - rekao je Filip.

- Je l' ste vi zajedno - pitala je voditeljka.

Morali da svedu račune! Janjuš jasno stavio do znanja Aneli da ne želi vezu, ona ne zna kad je tražila (VIDEO)

- Ne pregovaramo, nismo stigli da razgovaramo o tome, pričali smo o situaciji sa Majom. Razgovaraćemo sutra - rekao je Đukić.

- Mnogo menja to ako ste u vezi, ne može onda niko da joj kaže da se vucara i ljubi s tobom utorkom - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- U nju nisam zaljubljen, lepo mi je s njom, prija mi, dopada mi se i sviđa mi se. To je činjenica. Činjenica je isto da mi ona devojka s kojom nisam bio, prođe svaki dan kroz glavu - rekao je Đukić.

- Ne mogu da verujem da drugi mogu da utiču da on ustane i da priča ovde za stolom. Blejimo u rehabu, spavamo tamo, ovo da ustane i da kaže, ovo je jako ružno. Prvi govori da se ne vodimo tuđim mišljenja, ja se ne stidim ovog klipa. Mi ne pričamo o ovome, ovo je jako ružno, a pričamo na primer o tome što sam ja rekla da je Asmin pi*ka - rekla je Boginja.

Zadrmalo mu se tlo pod nogama! Viktor čuo da se Mina slaže s Draganom da je KLINAC, počeo da kipti od besa, ona pokušala da se opravda (VIDEO)

- Ovo je vrlo kvarno! Rekao sam joj da neću da budem u odnosu sa devojkom koja vređa prva, pa sam ti rekao da si Anđela nazvala da je "gej", ništa ti nije rekao - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

Ja sam kupila privezak s mamom, tako da DOSTA! Sofija stala na put šuškanjima, Terzu BLAM njihovih svađa, Teodora pokušala da je ponizi: Sujetna je, s

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

