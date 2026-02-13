Karambol u dvorištu! Boginja se nadurila na Đukića, on divlja i urla na nju (VIDEO)

Haos!

Tanja Stijelja Boginja je izletela iz Bele kuće besna zbog komentara učesnika, a za njom je izleteo i Filip Đukić, koji je zbog ovoga počeo da divlja i da urla.

- Složio si se sa svima Filipe, ne umeš da kažeš da to nije tako - rekla je Boginja.

- Ja joj danas govorim neke stvari i ona opet. Bolje da me psuje njih 20, nego da ovo moram da objašnjavam - rekao je Đukić.

- On se okrenuo juče prema meni kada sam rekla da je pi*ka, govori mi da ga branim...Vi izgleda vidite ove plastikare - rekla je Boginja.

- E baš zbog ovih stvari ne želim da uđem u vezu - rekao je Đukić.

- Šta sam ja ovde igračka?! Ne može mene niko da ucenjuje ovde. Krivo mi je jer on ne priča sa mnom, nego za crnim stolom, pa sada svako priča da ja nemam stav i ostalo - rekla je Boginja.

- Ona opet pravi klip za sutra i ja sam ovo prolazio, ne pada mi na pamet da ovo prolazim ponovo - urlao je Filip.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić