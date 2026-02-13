RAT DO ISTREBLJENJA bivših partnera! Luka izneo sav prljav veš iz veze sa Aneli, Anđelo URNISAO Anitu! Ahmićka se obratila svojoj majci, Stanojlovićeva tražila da se OBJAVI ČET sa Rankovićem o njegovim FETIŠIMA!

Totalno uništenje.

Sinoć je u "Eliti" održana emisija "Gledanje snimaka" u kojoj je mnogo toga otkriveno.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide razgovor Mikija Dudića i Milene Kačavende o Marku Janjuševiću Janjušu, u kom joj Miki govori kako se kod Janjuša vidi emocija, ali da neće da je prizna.

- Ovo mi ispada kao da se on njoj ispoveda i da je on ljubomoran na mene i na naš odnos koji je bio. Ja sam ovde ležao, nervozan, bolelo me je ovo i onda sam video da oni prelaze granice koje nisu trebale da se pređu, već su trebale da puste da se Milena i Sofija raspravljaju. Negde je provukao Terza mene da sam reagovao onako, skočio sam iste sekunde da mu kažem da me ne provlači i tako je nastala rasprava između mene i njega - rekao je Janjuš.

- Znači negiraš da si zaljubljen i da si se ispalio - pitala je Ivana.

- Ne mogu da kažem drugačije od ovoga što sam rekao, jesam zbog toga reagovao. Milena jeste rekla da smo se dosta zbližili. Ja sam baš jednom prilikom rekao da smo izgledali kao jedan bračni par...Nemam ja razlog da sada njoj nešto govorim i da se pravdam, oni tako misle, šta da radim - rekao je Janjuš.

- Ja sam baš pričao sa Milenom, posle svađe i prepirke Milene i Terze, Janjuš je bio jako napet i da je čekao trenutak da uskoči, neki dovoljan razlog. Videlo se da je imao neki neizdrž u sebi, ovako nije imao kao pravo da se umeša, ali je skočio kao oparen da odbrani Milenu. Ukazalo mi je na to da ima neku vrstu platonskih emocija - rekao je Miki.

- Iskreno, nisam ni čula šta je Terza rekao, on je vikao, nisam ni obraćala pažnju, videla sam da je on skočio. Logična mi je bila ta reakcija, jer osim Aneli koja je to govorila, više niko to nije komentarisao. Dok mi nismo bili na neki način bliži, objašnjavala sam Mikiju da nije obraćao pažnju na takve stvari - rekla je Kačavenda.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi.

- Više je granica pređena kad je u pitanju odnos mene i Mikija. On je danas rekao da misli da Janjuš ima veće emocije nego on. Ja se ograđujem, ispada kad slušam kao neka budala koja čeka ko će da je smuva. Ja sam se ogradila od Mikija i ćao amore - rekla je Milena.

- Ima, zrelije nego ja. Ja sam se izjasnio na početku, ne gajim emocije na duže stase. Očigledno je bilo na snimku da su postojale emocije, imali smo prisan odnos, ali smo shvatili da nećemo dalje da ne bi bila ponižena žena. Ja nisam bio sa njom, nije ponižena - rekao je Miki.

- On je danas rekao da su malo bliže i intimnije pričali i da je on tako shvatio. Ja nisam ustala i rekla da sma zaljubljena, da bi on meni posle tri dana rekao da mu se skinem sa grbače. Ovde ispadam kao neka marioneta koj ačeka ko će sa njom u vezu da uđe - rekla je Milena.

- Nažalost je ispalo da si marioneta, pa i Anđelova ista. Dala si svima za pravo da komentarišu sve - rekao je Janjuš.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide razgovor Aneli Ahmić i Marka Janjuševića Janjuša o njihovom odnosu, u kom mu ona priznaje da je poslednji put bila srećna sa njim u vezi, dok on smatra da je ona tada bila najnormalnija.

- Moguće, verujem, sada nakon svega što je rekla ovih dana, ja joj sve verujem. Baš je juče Anita rekla da bi nam danas bilo godinu dana, ja sam imao razloga da slavim današnji dan. Devojka nije normalna, devojka je bolesna, prošle godine smo dva puta radili test, govorila mi je da me voli pet puta više od Janjuša...Ona je sama govorila da je ne zanima za sto života. Ja sam bacio, a ona me je naterala da okačim - rekao je Luka.

- Ovaj laže! Rekao je da idem za njim i da uzmem telefon, a ne znam šta on ima u kesi. Priča laži i govori da sam bila drogirana - skočila je Aneli.

- Ja nisam hteo da okačim, to se desilo, a mi smo stajali na parking. Ona je htela da okači da vidi tvoju reakciju. Ja sam snimio, ona nije znala, ali nisam ja sigurno išao i govorio da ću to da okačim. Ona je rekla: "okači, šta te briga, ko ga je*e, on nas stalno provlači". Bolje neka priča Sita što se žalila na tih 40.000 za glasove. Sita nas je lagala da ide kod advokata, pa je potpisala Ugovor. Pošto je rekla da se Sita oglasi da je on tukao. Nosićemo tvoj polni organ na veštačenje da vidimo ko je tu prolazio - rekao je Vujović.

- Isto tako, kada je ona ustala pre godinu dana i rekla je, nešto je bilo vezano za Anđela, ona je rekla: "da, jeste, zaljubljena sam", a on nije skočio i rekao: "nemoj da mi praviš prostor", nego je sedeo bogougodno. Sve je to zbog podrške - rekla je Kačavenda.

Miki Dudić prošetao je imanjem sa Markom Janjuševićem Janjušem, te je tako iskoristio priliku da se opravda za odnos sa Milenom Kačavende.

- Teorije zavere, čuj kao šaltamo je, pa niko je nije je*ao, pa da sada kao nešto radimo - rekao je Miki.

- Kaže da se ograđujemo, pa ne ženo, ti si s tri muškarca bila bliska - rekao je Janjuš.

- Ne bi u rijalitiju nikako, nemam želudac da objašnjavam nikome, drugo, nije ona klinka da budem s njom, pa se sutra predomislim - rekao je Miki.

U toku emisije "Gledanje klipova", voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću.

- Ja dajem zeleno svetlo majci da ispriča sve jer je lagal da sam je tukao. Zgaziću je kao crva! Ratovaću sa celim svetom i kućom jer spominje nju. Danas je govorila da će dete stavljati slušalice da ne sluša naš s*ks. Nisam bio zle krvi i nisam sanjao da će doći do ovog dana. Javno me terala da se ogradim od porodice, uzimala poklone, znači da je sve čažno radula. Čega se plaše? Što mi je uzela telefon?! Kod Aneli je moj telefon i akrtica od banke. Na telefonu imaju aplikacije, može da mi skine sve pare - rekao je Luka.

- Ja znam da Aneli nikad nije srećna bila sa Lukom. Ona je meni govorila sve isto kao Janjušu, a onda je Luki sve kao i Janjušu, devojka je polupana. Nemam inspiraciju da je vređam! Ovo je njen kraj, sudski ne može ništa jer imam dokaze. Želim da ide na lečenje i da Nora konačno ima normalnu mamu - rekao je Asmin.

- Ja ne mogu protiv njih dvojice - rekla je Aneli.

- Nek pitaju Noru, ja sam išao sa njom i do prodavnice - rekao je Luka.

- Ja njoj nisam dete prva uzela u usta - rekla je Anita.

- Ona je meni rekla da mi je dete sa vračarom, a onda sam ja relka da je njeno dete sa narkomanom. Bili smo na veridbi i pili smo tu noć, spakocali smo sve poklone u auto i otišli, a Nora je već uveliko spavala sa Biljanom. Biljana je oko 10 zvala ujutru i on se spremio i otišao po Noru, to je cela poenta - rekla je Aneli.

- Je l' govorila da je svašta radio i da je bolestan? Evo je žrtva! Ovako je scenu pravila i kad je trebala test da radi da vidi da li je trudna. Dajte 100 hiljada ovoj bolesnici, u inostrastvu je skupo lečenje! Došla je i laže da sam je tukao, moje dete to gleda, neću da joj ćutim više! Korstila je situaciju jer zna koliko me boli što mi je otac bolestan. Govorio sam joj, nemoj da pričam za rođenda, doživeče nervi slom, znam je! Moje pitanje je: S kim si htela tu noć da ideš na after? Ja sam ujutru uzeo dete jer njoj nije bilo dobro. Na stolu je bio telefon i ja sam video šta sam video, pred svima sam rekao: "Je l' moguće da to radite?". Branim je i štitim je, a ona me gazi. Laže! Daj Sita razgovor sa mnom tu noć! Smirivala me i molila da pustim. Ja sam nju i Milicu ovako uhvatio jer sam znao da je lagala da je za Milicu, a Milica je bila u šoku. Ona je meni mrstva pijana pravila scenu. Dolazim u situaciju da mene Sita blati, šta sam ja njoj loše uradio!? Ona je pokazala da je šljam od žene, više joj ništa ne verujem. Dovoljno sam ćutao kad sam imao emocije, sad više da ćutim neću - rekao je Luka.

Aneli Ahmić je nakon nervnog rastrojstva izletela iz Bele kuće, te je tako nastavila da kuka i jauče zbog Luke u pabu, dok je Lepi Mića sve vreme tešio.

- Šta mi ovo radi da mi se dete oduzme - jaukala je Aneli.

- Smiri se - ponavljao je Mića.

- Ne mogu da se branim protiv njih dvojice - plakala je i kukala Aneli.

Aneli Ahmić osamila se u pabu, pa je tako zakukala naglas i obratila se svojoj mami.

- Mama, nikada me u životu nije videla pripitu, a kamoli da sam nešto radila. Luka laže, iznosi najgore stvari o meni. On može sada da kažem da sam ne znam ti ja šta radila, kako je pričao u početku da sam ja najdivnija majka?! Okrenuo je priču kada sam mu rekla šta je radio, kako je mogao da dozvoli da to radim?! Laži priča, sve što priča su laži. Mala je bila kod Biljane za veridbu i rođendan, prespavala je i otišla je ujutru. Pola sata je bila udaljena od nas, ja nisam htela da idem, odmarala sam. Kada se slavio sestri rođendan, rekao je: "idu sva deca, mogu li da povedem Noru?", on je tada snimao Noru za Jutjub kanal, ja mu to nisam rekla i nisam tražila. Sa Norom je išao do prodavnice koja je na minutu od našeg stana, to ne znači da sam ja loša majka ako sam mu dozvolila da odvede dete do prodavnice i na rođendan. Nisam bila srećna sa njim, znala sam uvek da su prevaranti i on i njegovi. Nisam bila srećna u tom odnosu, volela sam ga, povezala sam se sa njim, nisam mogla da se odvojim od njega...Čovek mi ne dozvoljava da bilo šta kažem - kukala je Aneli.

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Gledanje snimaka", najavila je naredni video snimak na kom su imali priliku da vide novi razgovor Aneli Ahmić i Marka Janjuševića Janjuša u kom mu ona govori da ako se malo potrudi, da bi bili zajedno, dok on s druge strane govori da ne bi nikada bili u vezi.

- Nešto govorim u besu, nešto ne, mozak operacije da mogu da odlučujem, otprilike tako. Navukao nisam nikoga, niti sam navlačio, niti ću. Samo me nešto pogodi, pa odreagujem brzopleto, ali mi ni to nije strano u rijalitiju. Nisam prirodan u rijalitiju kada sam u odnosu, ne vidim da može da funkcioniše u rijalitiju, veze su mi ovde totalno neprirodne. Ja sam danas rekao da imam slabost, ja imam i na Maju slabost, na te dve osobe sam baš slab - rekao je Janjuš.

- Kako komentarišeš ovo sada?! Je l' ti je žao - pitala je Ivana.

- Ja ne znam jesam li ja lud ili ne znam da li treba da mi bude žao ili ne bude, ali mi bude žao. Ne znam zašto je to tako, ali ne mogu tako da gledam - rekao je Janjuš.

- Ja sam ga pitao: "koji mu je plan?", ne znam da li ima plan i da li je iskren, kao i da li mu ponovo rade emocije...Koji je to mentol koji može da je prati iz koraka u korak i da je (Aneli) podržava u svemu?! Aneli je ovo poslednja slamka spasa, videla je da sa Anđelom nema priču, evo da poverujem Janjušu da je slab na nju. Ne znam kakvu šansu on pruža nekome ko je juče rekao da je ubica deteta. Rekao si da nisi osvetnički nastrojen. Janjuš je nakon veze s Aneli, rekao je da nije imao nikakve emocije prema nekoj devojci, onda mi je logično da mu je sada draga Aneli. Ne verujem u vraćanje emocije, ali mi je krivo što joj neko daje takvu šansu. Ovo magare treba zgaziti kada je u blatu i ne treba joj davati da se izvuče - rekao je Ivan.

U toku emisije "Gledanje klipova", voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Ivan Marinković ubeđuje Maju Marinković da je zaljubljena u Asmina Durdžića, dok on kroz osmeh negira.

- Ja se ne slažem sa Ivanom. Sa mnom ne može niko ovde da bude jer ne bih želeo da pokazujem nešto što možda ne bi trebalo. Ne želim vezu jer nisam normalan - rekao je Asmin.

- Ja sam jasna, nije ovo nikakvo poniženje. Rekla sam da uvek iznosim isti stav i ne ljutim se kad neko komentariše ovde. Niko ne može da promeni meni moj stav i mišljenje. Gle Ivana što mi je stavio ovamo. On je ustao i rekao da mu se sviđam, i to znači da da sam nešto želela načinila bih neki korak. Razumem mupki ponos i zašto tako priča. Ja znam šta pričam i šta radim. Prevrtala sam kuću naopačke, šta mene može da spreči ako želim!? Ja sam rekla da svako veže svoje keroe, nikad ne krivim ljubavnice! Ja Asmina gotivim i meni je on zanimljiv i interesantan ovako kao ortak. Ja njega ne gledam na taj način, treća osoba nije rezlog. Ja sam najmanje u životu brinula za treću osobu, pa i na svoju štetu. Pozdrav za Staniju! Mojoj energiji retko ko parira, ali njegova mi odgovara - rekla je Maja.

- Pusti ljude neka pričaju! Ova devojka već dva meseca priča identičnu priču. Izabrala Janjuša, ova Anđela i oni se sad bune kad mi nešto konkretno vidimo. Maji sam verovao kad je govorila "Tik, tak, evo ide manijak", verovao sam da ne oseća ništa prema njemu. Rekao sam Asminu kad se pređe ganica kad muškarac napravi korak dolazi se do ovoga. Nije svaka veza ista! Ona više ne veruje njemu, nije napravio korak kad je trebao. On sad uživa u ovome. Maja je pokazala u milion navrata, baci osmeh i to nije fora. Sve ti se kosi - rekao je Ivan.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide razgovor Anite Stanojlović i Luke Vujovića o Aneli Ahmić, u kom joj on govori da je Aneli htela da igra sa njim, ali da je on iskulirao.

- Bože sačuvaj! Ja njega ne primećujem, niti ga igde spominjem. Neka mi puste klip gde sam to ja došla kod njega. Ja sam plesala tamo gde Maja uvek pleše, malo sam išla do Anđela i Janjuša, pa sam se vraćala tamo - rekla je Aneli.

- Ne što je iskulirao, nego što ne daje ljudima za pravo da mogu bilo šta da mu kažu - dobacila je Anita.

- Ja njega baš uopšte ne primećujem - dodala je Aneli.

- Dva puta je bila situacija. Jednom gde Maja igra kod ruleta, sklonio sam se. Druga situacija, Anita izlazi ispred, odjednom posle samo minut posle toga, Aneli me je zakačila. Nisam gledao da li me neko gleda, bio sam sam, gledao sam samo pravo. Kako je došlo do ovoga?! Dača je ispričao nama: "gledao sam, pohvaliću te, Aneli je prišla, video sam" - rekao je Luka.

- Nije Aneli htela da igra sa Lukom, u jednom momentu je Luka bio okrenut leđima, bili su leđa o leđa, on se okrenuo i video i odmakao se - dodao je Dača.

- Luka je u pravu, Anita i Luka su sedeli, Dača je prišao i pohvalio, pa smo onda pričali o tome - rekao je Stanić.

Anita Stanojlović stajala je ispod trema, te je tom prilikom oplela po Anđelu Rankoviću, te je tako pozvala svoju drugaricu Tamaru.

- Neka Tamara uđe u moj čet sa Anđelom, neka vidi datum kada je to bilo, jer smo dan pre toga imali odnose kakve smo imali, pa ćemo da pričamo - rekla je Anita.

U toku je emisije "Gledanje klipova", voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđelu Rankoviću.

- Ona ustaje i kaže: "Što nisi to pričao Anđelu" i posle ja trebam da ćutim kad ona mene provuče. Kad me podbodeš ja ću da biram kad ću da ti odgovorim. Blam me i izbegavam da imam rasprave sa njom posle svea onog. Slobodno oni ker rade šta hoće i nek pričaju šta hoće. Mogu svaki dan ada pričam šta hoću i da im se mešam u odnos, ali me ne interesuje uopšte - rekao je Anđelo.

- Ja sam sad pozvala svoju drugaricu da nađe nešto u porukama - rekla je Anita.

- Važi. Anita se meni klela u Alekseja za neke stavri da nisu istina i naravno da ću da verujem njoj. Koliko puta si se zaklela u sve i slagala? Nema u šta se nije klela. Meni ona ništa nije priznala, sve je pričala suprotno - rekao je Anđelo.

- Nastavi pa ću da pričam za stan i lokal - rejka he Anita.

- Ja dajem svojoj porodici! Jesi li ti upoznala nekoga od moje porodice? Pričaj kako si izgubila Alekseja u tržnom centru? Hoćeš da pričam još kakav si majka? Ćutim ovde pet meseci. Ako Bijanu treba bilo šta za taj problem ja sam tu. Ona je posle dva meseca ostavlkjala dete kod drugarice. Pošto sam pitao Tamaru da li ima obraz, pa da ide protiv mene, evo opet je pitam: da li mi se žalila na Anitu i pitala me: "Da li ej moguće da me Anita koristi, a nikad ne pita kako sam". Pričaj što ste pijane vozile automobil sa Aleksejem u Budvi? Pričajte što ste uništile renta car! Rekla si da nećeš da se družiš sa Tamarom jer ne zna da se ponaša kad je pijana. Pijane ste vozile dete u kolima! Ima još stvari nego ćutim jer me blam! - rekao je Anđelo.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću, kako bi izneo svoj stav o svađi Anite i Anđela.

- Imamo situaciju gde je Anita dobila tužbu od supruga, pokušao je da joj uzme dete, on je odustao. Da je mogao, oduzeo bi joj dete. Shvatio je da je podobna majka! To što je izgubila dete, ne znači da nije brinula o detetu - rekao je Luka.

- Da li je normalno da meni ona kaže: "Idem da se ubijem, čuvaj Alekseja, mnogo te je zavoleo" - pitao je Anđelo.

- Nije normalno, nije normalno... - rekao je Vujović.

- Je l' normalno da ide iz stana, ostavlja sina u stanu, da joj mi šaljemo slike i snimke stana njega kako je on uplakan?! Je l' sam je udario u životu, je l' sam išta loše uradio osim što sam raskinuo s njom?! - rekao je Ranković.

- Polomio si mi ceo stan i telefon - rekla je Anita.

- Ti si se obratio njenom bivšem mužu, a pritom si lomio po stanu pred tim detetom...Nisi je ni sa kim upoznao, ni sa majkom, ni sa ujakom. Ja ću da kažem zašto je došlo do toga da Anđelo ne želi da bude sa Anitom. Ja sam razgovarao sa Anitom, ona je povređena i oseća bes kada je Anđelo tu. Doživela je nešto što nikada nije doživela, a to je da je Anđelo sadista i mazohista, da voli da tuče u se*su, da je tražio nešto što je za nju nepojmivo, nisu imali se*s mesec dana - rekao je Vujović.

Nakon Luke, reč je od strane voditeljke Ivane Šopić dobila i Jovana Tomić Matora.

- I sada su mi pune oči suza od besa, neću da pričam šta sam prošla, pi*am se u narod koji je glasao za pravdu. Nepravda mi je bila učinjena - rekla je Matora.

- Ja sam bila iskrena u odnosu sa Anđelom, ne mogu da osećam bilo šta...Ja sam od strane njega doživela nepravdu i to je to - rekla je Anita.

- Ona je sada osetila nepravdu i ima potrebu da iskaljuje bes i da mene kanali i us*rava, bilo ti je super da se mi svađamo sa Matorom i istina je bila na tvojoj strani - rekao je Anđelo.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Milena Kačavenda mazi Mikija Dudića i govori mu da kaže Toši da ima emocije prema njoj.

- Miki ovde deluje kao Žan Renou koji ide da izveštava, kao profesionalac. Oni imaju svoje probleme, pa sam i ja tu, ja ću izgleda na kraju da ih spojim. Ja sam, negde, zauzet emotivno, tako da ne mogu da se bunim. Ja znam šta bi bilo, svašta bi bilo - rekao je Janjuš.

- Evo, opet me ponižava! Baš zvuči ljubomorno...Čovek može da sedi ovde ili na banderi, ja sa njim nemam nikakvu komunikaciju. On mene ne sprečava ni u čemu, sve da meni Miki sedi na glavi. Drugo, Janjuša nisam pominjala ja, već Miki, ja nemam ništa sa Janjušem. On sada mene ponižava, pored svih ovih dama sa kojima on ima posla, gde kaže da on zna šta bi bilo, što znači da sam ja budaletina koju može da skupi bilo ko. Ja piti neću, to je moja odluka - rekla je Kačavenda.

- Nije to tvoja odluka, nego odluka drugih ljudi koji su govorili da se blamiraš. Ti nikada ne bi prestala da piješ da nisi shvatila ono što sam ja pričao - rekao je Janjuš.

- Videli smo kako liže flašu, pa su ga petorica iznosili kao badnjak, ja to nisam spominjala, ali evo sada ću. Ne znam šta je problem, šta je njegov problem?! Ja sam ovde Mikiju direktno odgovorila: "šta ti brineš o Janjušu?"...To je bio neobavezni dodir, šta je problem?! Ja sam slobodna - rekla je Kačavenda.

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Gledanje snimaka", najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide haos Sofije Janićijević i Bore Terzića Terze sa žurke.

- Ovo je jedna divna ljubavna svađa, indijska serija, ja sam ovde mala Nandi. Ne ponosim se ovim klipom, dopadam se sebi kako izgledam. Otkud znam da li ga je gledala (Teodora). Ja sam ljubomorna na svaku devojku, ne želim da se sretnu pogledi ni sa jednom ovde. Jeste mi namignula, videla sam to, e sada da li je meni ili njemu, ne znam. Ja sam to videla i odreagovala sam odmah - rekla je Sofija.

- Ja znam da su Anita i Sofija bile kod Drveta ili kod Toše, da, da, da, smatram da je ovo bio neki zadatak da mi izljubomoriše. Ovo je svađa bila posle toga kada sam joj rekao da imam dete i da mi ne treba da se blamiram...Jako me nerviraju ove stvari. To je predaleko otišlo, kada ja pijem, ti meni pričaš o tome - rekao je Terza.

- Ja nisam videla da je on bio pijan, delovao mi je ekstra, ja sam očekivala da on bude ekstra, ali kada sam videla da on zapliće jezikom, shvatila sam...Ja sam kupila u Staroj Pazovi u zlatari, išla sam sa mamom, imam i sliku koju sam objavila sa mamom kako pijemo kafu - rekla je Sofija.

- Ja ne želim ovako da funkcionišem. Mi se dve nedelje nismo posvađali, nemamo svađe, ljudi provode s nama vreme - rekao je Terza.

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Gledanje snimaka", najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kako se Mina Vrbaški žali Dragani Stojančević na Viktora Gagića, složivši se sa Jovaninom rečenicom da ko sa decom spava, kako je rekla, umokren se budi.

- Sinoć smo imali razgovor, pričala sam šta mi treba, šta mi fali i šta me nervira. Prosto te neke sitnice, iz te šale kada kažem: "nemoj", njemu bude simpatično, pa onda on opet...Ja sam neko ko voli mnogo pažnju, ko voli da se sve vrti oko mene, da me ljubi i da me grli - rekla je Mina.

- Mislim da ona previše shvata ozbiljno, nije to do mene. Meni je zanimljivo što joj Dragana utuvljuje u glavu da sam ja klinac i to što ona nastavlja sa poslovicom: "ko sa decom spava, up*šan se budi" - rekao je Viktor.

- Da mi je tako, ja ne bih bila sa njim. Počeli je malo u trenucima da se oseća, ali za neke druge stvari, ne - rekla je Mina.

- Ponaša se previše hladno, ona je navikla da ima svu pažnju. Ja nikada Jovani nisam rekla da je debela, nikada mi nije smetala kilaža, naravno da će svako žensko da zaboli kada kaže da je debela - rekla je Dragana.

Aneli Ahmić sela je pored Marka Janjuševića Janjuša, te su tako obavili razgovor.

- Provalila sam te i rekla sam kako je bilo, pa, u krevetu kada pričamo, pa si onda priznao - rekla je Aneli.

- Šta je s tobom ženo?! Samo se ponašaj normalno. Ne postoje nikakve veze, je l' nije lepo da imamo normalan odnos?! - rekao je Janjuš.

- Kada sam ja to tražila?! - rekla je Aneli.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kako Boginja prebacuje Filipu Đukiću za Teodoru Delić i hoće da ode iz rehaba, ali joj on ne da.

- Ličim na nekog guštera ovde...Ne sećam se ovoga, ali šiške katastrofa - rekao je Đukić.

- Pošto se ne sećaš, ne intresuje me. On je došao po mene u pab - rekla je Boginja.

- Ne sećam se ovoga, majke mi - rekao je Filip.

- Je l' ste vi zajedno - pitala je voditeljka.

- Ne pregovaramo, nismo stigli da razgovaramo o tome, pričali smo o situaciji sa Majom. Razgovaraćemo sutra - rekao je Đukić.

- Mnogo menja to ako ste u vezi, ne može onda niko da joj kaže da se vucara i ljubi s tobom utorkom - rekao je Luka.

- U nju nisam zaljubljen, lepo mi je s njom, prija mi, dopada mi se i sviđa mi se. To je činjenica. Činjenica je isto da mi ona devojka s kojom nisam bio, prođe svaki dan kroz glavu - rekao je Đukić.

Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš osamili su se u pušionici, te su tako nastavili razgovor o njihovom odnosu.

- Jao Janjuše, znam kako dišeš - rekla je Aneli.

- Šta kako dišem?! Kunem ti se, rekao sam ti...Mi kada provodimo neko vreme i kada se zaj*bavamo, neko će mi reći: "kako se blamiraš i ponižavaš, da te neko vređa...", nije jadan, nego tako ispada - rekao je Janjuš.

- Mene pogađa kada tako komentarišeš, objasnila sam ti, više neću - rekla je Aneli.

- Ja ti loše ne mislim...Ja sam sedam puta u rijalitiju, ljudi koji me gledaju znaju da nikome loše ne mislim. Danas ti kažem normalnu stvar, ti se naljutiš i odmah počneš s histerijom. Rekao sam ti da ne možeš ulaziti u 16 odnosa - rekao je Janjuš.

- Popušio si cigaretu, vozi - rekla je Aneli.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Maji Marinković, kako bi dala svoj sud o odnosu Boginje i Đukića.

- Naravno da sam se smejala, pošto su provokacije dozvoljene, da, naravno da sam se smejala. Ne znam zašto si me dozivao kod Kačavende kada ne pričamo?! Ne može da se seti?! Tako sam i mislila. Drugo, Boginja ispada jedna ozbiljna paćenica koja je na čekanju. Okej, Filip je neko ko nije obećavao nikome ovde bilo šta, ne možemo da se lažemo, ali smatram da je Boginja previše dala sebi za pravo...Da, pokazao je da je muškarac "daj šta daš", ali opet, on nikoga ni na šta nije terao. Nema stav muškarca, promenila sam mišljenje o njemu. Da ima bilo kakav stav, nema ga. Njegov stav je uvek: "nemam komentar", pa izvini, moraš da se braniš i nekoga ko će biti tvoja partnerka. Voli da se sprda, voli žene, Boginja ima taj bratski stil, ortak je, ali je devojka previše opsesivna i posesivna - rekla je Maja.

- Ovo je užasno degutantan klip, u smislu da je kontuzovan i da ne zna da se okrene na drugu stranu. Mogu da pohvalim Boginju da mu nije dala ono što on traži od svake devojke. On je napravio grešku iz koje ne ume da se izvadi. Samo malo mu*a da skupi, treba da kaže: "slušajte sve, sve ću da vas je*em", svaka devojka koja bude legla sa njim, neka zna da je tako. Ali, šta on uradi?! On na silu se grli s tom devojkom jer smo ga mi ubedili da mora da se pravda. Najmanje prema Boginji ima afinitete - rekao je Ivan.

- Čim sa nekim legneš u krevet, to je intimna, to je za mene ka*anje, a ne ljubav! Ovde nam ljubavi ni na mapi, ti si Boginja poludela totalno, nemaš ni karakter, niti išta. Nije dostojanstvena, tačka i kraj - urlao je Mića.

- Da li je neko ovde rekao da ovo možda Boginji odgovara sve?! Ti si jedna devojka od 30 godina i prosto mi je neverovatno da gledaš čoveka koji se ka*a sa šest devojaka i priča da misli o nekome i ti očekuješ da ti nešto kaže?! Filip nijednu devojku ovde ne gleda sa gramom emocije, nijedna ga nije odradila...Daje lažnu nadu sa tim što će popričati - rekao je Janjuš.

Tanja Stijelja Boginja je izletela iz Bele kuće besna zbog komentara učesnika, a za njom je izleteo i Filip Đukić, koji je zbog ovoga počeo da divlja i da urla.

- Složio si se sa svima Filipe, ne umeš da kažeš da to nije tako - rekla je Boginja.

- Ja joj danas govorim neke stvari i ona opet. Bolje da me psuje njih 20, nego da ovo moram da objašnjavam - rekao je Đukić.

- On se okrenuo juče prema meni kada sam rekla da je pi*ka, govori mi da ga branim...Vi izgleda vidite ove plastikare - rekla je Boginja.

- E baš zbog ovih stvari ne želim da uđem u vezu - rekao je Đukić.

- Šta sam ja ovde igračka?! Ne može mene niko da ucenjuje ovde. Krivo mi je jer on ne priča sa mnom, nego za crnim stolom, pa sada svako priča da ja nemam stav i ostalo - rekla je Boginja.

- Ona opet pravi klip za sutra i ja sam ovo prolazio, ne pada mi na pamet da ovo prolazim ponovo - urlao je Filip.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kako Ivan Marinković govori Maji Marinković kako ima tajnu koja vredi, pa kako nastavljaju razgovor u šiframa.

- Limen i je toša. Ja sam rekla da je on preverant jer mi nije doneo lemura i to je to - rekla je Maja.

- Ja sam pustila prstenove od Janjuša i Asmina, to je on izvadio iz šolj.e Vrati prsten! - rekla je Aneli.

- Ivan je pitao da li vredi nešto da on zaremi Tošu. Ja tajne ne izdajem! - rekla je Maja.

U toku je emisija "Gledanje klipova", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom su učesnici videli kako Maja Marinković čeka Janjuša gola na krevetu.

- On tako radi i sa mnom. To je ta trojka! Ovako sa mnom malo intimnije i da se ne čuje. Meni šapuće na uvo kad kamere ne gledaju - rekla je Aneli.

- Pravda za Garfilda! Murat je neko ko perfektno masira, tako da sam čekala njega da me izmasira. Međutim, došao je Janjuš i malo smo se zezali. Mi imamo neki sasvim lep odnos posle svega. Ovo je jedan opušten i zanimljiv klip - rekla je Maja.

- Maja je pokazala kakva je drugarica. Kad ona kaže da i dalje oseća nešto prema Janjušu skloniš se. One pokazuju rivalitet, vrte se obe oko Janjuša. Ne treba da se prave da su druigarice. Majo ne radiš ove stvari kad kažeš da oni osećaju još nešto jedno prema drugom. Ova je ljubomorna, oči bi joj izvadila sad - rekao je Dačo.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Vanja Živić govori o Mileni Kačavendi.

- Terza me nakon svega pitao da li je sve okej. Ja sam tad rekla da me razočarala, da neće moći da bude sve kao pre, ali evo i dalje smo okej. Nisam ja tip koji će da ide po kući i kuka. Jedino sam joj postavila pitanje na Igri istine, ali ona tvrdi da nije. Izvinjenje nisam dobila. Neprestano je bilo šaltanje kako je ona izdana od strane njih, ali nismo došli na temu kako se ja osećam. Ona je poslednja osoba od koje sam tako nešto očekivala. Nisam htela tad da skočim kad i svi, ali znam kako mi je bilo - rekla je Vanja.

- Ja sam rekla da ovde neću pričati o tome. Ona ima pravo da bude ljuta i da ne priča sa mnom. Zašto bih ja ovde glasila odnose? Nije ona meni rijaliti igrač sa kojim trebam da se ovde napoušavam. Ima razloga zašto neću.Oni su pričali kako sam je gađala palačinom, a ja nisam - rekal je Milena.

Autor: R.L.