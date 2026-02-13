IMAŠ DOM I OCA KOJI TE VOLI: Asminu je danas rođendan, a Mustafa mu tim povodom uputio REČI KOJE KIDAJU DUŠU!

AKTUELNO

Potpuno se raznežio.

Aktuelni učesnik "Elite 9" Asmin Durdžić danas slavi rođendan, a njegov otac Mustafa je ovu priliku iskoristio da se svom sinu obrati najnežnijim rečima.

Mustafa je na svom Fejbuk profilu objavio srceparajuću poruku za svog naslednika, te mu je poručio da zauvek i uprkos svemu uvek ima podršku od njega.

- Dragi moj Asmine, gde god da si večeras, želim da znaš da ti otac misli na tebe. Neka ti ovaj rođendan donese mir, snagu i put kojim ćeš ići uspravno, onako kako sam te učio od malih nogu. Ponosan sam na tebe, na svaki tvoj korak, na to što si ostao svoj, i kad je bilo teško i kad je bilo lako. Neka ti život otvori vrata koja zaslužuješ, a zdravlje i sreća neka te prate gde god boravio, kao i sada u Eliti. Sine moj, neka ti je srećan rođendan. Neka ti srce ostane čisto, a glava mirna. I zapamti - gde god bio, imaš dom i imaš oca koji te voli, tvoj tata - napisao je Mustafa.

Podsetimo, danas će i u Eliti sigurno biti organizovana žurka povodom Asminovog rođendana, što ne smete propustiti zato budite na TV Pink.

