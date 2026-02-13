Profil joj je hakovan, podaci iz telefona izbrisani... Sofijina majka se HITNO OGLASILA i otkrila KO JE KUPIO FAMOZNI LANČIĆ, tvrdi da je sve protiv Janićijevićeve!

Morala je da se oglasi.

Tokom žurke došlo je do žestoke svađe između Bore Terzića i Sofije Janićijević, prilikom čega je njoj spao lančić koji joj mnogo znači. Terza nije želeo da joj vrati ovaj lančić, pa se potegla priča oko toga ko joj je kupio ovaj komad nakida, s obzirom na to da je ona više puta izjavljivala da joj je ovo najbitnije.

Sofija je istakla da je lančić kupila sama sebi i to zajedno sa majkom, a sada se oglasila i njena majka.

- Ovo je otišlo predaleko i osećam potrebu da jasno kažem istinu svim dokonim ljudima koji učestvuju u ovakvim lažima. Nije tačno da je mojoj ćerki neko kupio lančić sa priveskom - nas dve smo zajedno bile u zlatari i same kupile nakit, čak postoji fotografija na kojoj drži kesu iz te zlatare. Sofijin profil je bio hakovan, njene poruke i fotografije su preuzeli i zloupotrebili drugi, seckali i spajali ih tako da izgleda kao da ih je ona poslala, a u telefonu su izbrisani svi istiniti dokazi koji bi pokazali pravu istinu. Sve je ovo urađeno zbog širenja neistina i manipulacija radi lične dobiti. Teško je slušati neistine koje su prevazišle svaku meru, sve zbog para. Ovo ne shvatite kao pravdanje, već kao potrebu da istina bude jasno rečena i da se ne šire dalje laži. Neću se pravdati dokonim ljudima koji uzimaju novac da bi blatili i širili neistine. Uvek ću biti tu za istinu i za svoje dete - navela je Sofijina mama na Instagramu.

Da li će se ponovo potegnuti priča oko ovog lančeta, ostaje da ispratimo u danima koji slede.

Autor: R.L.