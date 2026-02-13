AKTUELNO

Luki je PUKAO FILM, a Aneli je dobro glumila! Biljana Vujović progovorila o izjavama NESUĐENE SNAJKE, pa otkrila: Osman je poslao telefon na moju adresu!

Foto: E-Stock/Rajko Ristić, TV Pink Printscreen

Uskoro će imati sve dokaze.

Sinoć je tokom emisije "Gledanje snimaka" otkriveno da je Aneli Ahmić izjavila da je Janjuša najviše volela, te da sa Lukom Vujovićem nikad nije bila srećna. Zbog ove izjave Luka je pobesneo, te je počeo da iznosi sav prljav veš iz njihovog odnosa. Tim povodom oglasila se i njegova majka Biljana, koja je izjavila da je Aneli očigledno lepo gulmila ljubav sa njenim sinom.

Foto: TV Pink Printscreen

- Očito je da je Luki pukao film. Nisam živela sa njima da bih mogla da potvrdim tako nešto. Jedno je sigurno, ako nije bila srećna sa njim, dobro je glumila. A od Luke se može saznati istina samo kad poludi i kad se načini velika nepravda prema njemu. U ovom slučaju znam da je jako povređen verujem u svaku njegovu rečenicu. Sve što kaže u besu je u stvari pravo stanje stvari - rekla je Biljana i dodala da Anelino majčinstvo ne želi da komentariše:

- Nikada ne bih ulazila u nečije majčinstvo. Najbitnije je da je Nora jedno veselo i srećno dete koja bi svakom osvojila srce - istakla je Lukina majka.

Foto: Ustupljene fotografije

Ona je otkrila i da je Osman poslao Lukin telefon u kom su svi dokazi.

- Juče je bio problem oko telefona Lukinog i Osmana. Osman je poslao Lukin telefon na moju adresu, verujem da sve što Luka kaže postoji u njegovom telefonu u vidu pisanih ili govornih poruka - zaključila je Biljana.

Autor: R.L.

