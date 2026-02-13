KAKAV HLADAN TUŠ! Asminu brat uputio strašne reči za rođendan: U šta si se pretvorio, kao da nemaš NI OBRAZ, NI PORODICU! (VIDEO)

Ovo nije očekivao.

Asmin Durdžić danas slavi rođendan u "Eliti", a proslava je organizovana u kući Odabranih. Za njega je stiglo i dosta poruka i čestitiki, a jedna od njih je bila od brata Suda.

- Brate, srećan ti rođendan, neću ti pisati slatke reči, jer ovo što radiš nema veze sa ponosom, gledamo u šta si se pretvorio, to ne liči na ponašanje mog brata, sve si ignorisao, kao da nemaš ni porodicu ni obraz, saberi se počni razmišljati glavom. Ako ovako nastaviš, izgubićeš ugled, tišina je vrednija od zlata. Mi živimo častan i pošten život, tebi je bio važan ugled, a sad si se pretvorio u Asmina kog mi ne poznajemo. Pameti moraš pronaći, Sudo - pisalo je u pismu koje je zaledilo Asmina.

