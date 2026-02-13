AKTUELNO

Blamiraš nas, RAZOČARANI SMO! Asmin na ivici izdržljivosti zbog poruke OCA I MAJKE! (VIDEO)

Kakav šok!

Asmin Durdžić. danas je dobio pregršt čestitki, a ona koja ga je najviše začudila i potpuno zaledila bila je od oca i majke.

- Na možemo prećutati, imamo mnogo kritika, razočarani smo što nisi prihvatio naše savete, kada smo bili u poseti. Očekivali smo da ćeš bar razmisliti, priče koje pričaš po ćoškovima su nas srozale. Teško nam je poverovati da nas blamiraš, govoriš o stvarima iz vremena kad ni tvoj otac nije bio rođen nadamo se da ćeš razmisliti, i pored svega želimo ti pametne odluke - mama i tata - pisalo je u poruci.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

