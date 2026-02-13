Tamara Radoman poslušala Anitin apel: Iznela dokaze da je Anita ispunjavala Anđelove 'prljave želje', evo kada su imali poslednji intimni odnos (FOTO)

Tokom sinoćnje emisije "Gledanje snimaka" došlo je do žestokog raskrinkavanja odnosa Anite Stanojlović i Anđela Rankovića, te je tom prilikom Anita pozvala svoju drugaricu Tamaru Radoman da objavi dokaze o aferi "ulje" koju je pokrenula, što je Tamara i učinila.

Anita je, naime, tokom sinoćnje rasprave sa Rankovićem iskoristila priliku, pa je tako udarila na Anđelovu seksualnost, aludirajući na to da Anđelo voli i muškarce, kao i da ima razne fetiše za koje ona ima dokaze. Ona je tražila od Tamare da objavi prepisku u kojoj Anđelu kupuje ulje koje su koristili u odnosima za, kako kaže, određene stvari koje je on tražio od nje.

Njena drugarica Tamara Radoman rešila je da više ne ćuti, s obzirom na to da je i nju spominjao i potkačio, pa je tako objavila prepisku u kojoj se jasno vidi da Anita, kada je reč o priči o ulju, priča zapravo istinu.

U prepiski se jasno vidi da je ona njemu poslala fotografiju koja može da se vidi samo jednom, na koju je on odgovorio sa emodžijima koji se smeju, dok je ona napisala: "Mislim na tebe".

Kao dokaz da je u pitanju zaista ulje, Tamara je objavila i fotografiju ulja koje je Anita kupila, te je tako zaokružila i datum, koji se poklapa sa datumom kada je poslala fotografiju Anđelu. Podsetimo, Anita je u više navrata ponovila da je poslednji intimni odnos sa Anđelom imala dan pre nego je poslala fotografiju, što je 19. avgust 2024. godine.

Autor: Nikola Žugić