Pink.rs u posedu ekskluzivnih prepiski: Pogledajte kakve poruke je Anđelo slao Aniti, spominjao i njeno majčinstvo! Ko ovu dramu režira?! (FOTO)

O odnosu Anite Stanojlović i Anđela Rankovića, jedan od parova koji su osvojili srce publike u "Eliti 7", koja ih je dovela do visokih pozicija u superfinalnoj noći pomenute sezone, bruji ceo region. Naime, već nekoliko dana unazad isplivavaju svi detalji i prljav veš iz njihovog odnosa, koje su oni izneli u svađama koje su sve žešće, a ekipa našeg portala došla je u posed ekskluzivnih prepiski između Anite i Anđela!

Anđelo je, naime, tokom sinoćnje emisije "Gledanje snimaka" šokirao milione gledalaca "Elite 9", kada je otkrio da je Anita zapravo, kako kaže, jako loša majka i da je jednom prilikom izgubila sina Alekseja u tržnom centru, pa je zatim, kako je otkrio, u više navrata prisustvovao tome da se Aleksej baca i plače, kao i da ga je ostavljala samog sa Tamarom Radoman, njenom drugaricom, dok je ona išla na ručak sa njim.

Anitu je ovo ove večeri potpuno izvelo iz takta, te je iznela razne optužbe na Anđelov račun, a kada je reč o tome da on tvrdi da je Anita loša majka, ona je otkrila da ima poruku u svom mobilnom telefonu, koju je dobila od njega, a u kojoj je on, kako je rekla, napisao da je ona dobra majka i da zaslužuje samo najbolje. Takođe, Anita je otkrila da joj je Anđelo pisao ogromne poruke u kojima je ogolio dušu, a do kojih je došla naša redakcija, te vam poruke prenosimo u celosti:

- Mnogo mi je teško svaki put kada se pokrene ova tema. Nekako ne mogu da zamislim da mi nismo mi i da se razdvojimo. Stvarno sam te zavoleo, koliko god da ja nisam pričao tebi to ali ako nists, vidim i po sebi, preteško mi bude kada pročitam ovako nešto i kada sagledam situaciju realno. Žao mi je, znam da snosim krivicu za to kako se osećaš i krivo mi je mnogo zbog toga. Ti zaslužuješ sreću i ti zaslužuješ sve najbolje, to ti kažem iz dubine duše, ti si mnogo dobra osoba i majka, ja sam to video i znam. Krivo mi je što te svi sputavaju jer ti to ne zaslužuješ. Teško mi je i opet plačem ali da se ne lažemo, ovo je realnost. Znam da nije moguće bar što se tebe tiče da mi budemo ok ali ja nekako ne mogu da zamislim da izgubim trag o tebi, plašim se da ne napraviš neku glupost - pisao je Anđelo, te je dodao:

Nikada me nije interesovalo kako će neko posle mene i bez mene ali me ti interesuješ i brine me to. Želim ti više nego sebi da uspeš i da se izvučeš iz teškog života koji si imala. Teško mi je dok pišem ovo mnogo, kao i preksinoć kada smo plakali, isto se osećam i plačem. Sve bih uradio da te zaštitim i da ti pomognem ali sve. A opet realnost je da ti ne pružam svu sreću i da nije to to, znam da je dosta do mene. Ja tebe ne želim da ostavim samu, ne bih podneo da poklekneš, voleo bih da budem prisutan ne znam kako i na koji način ali možda posle nekog vremena ako ti ne dozvoliš sada odmah, samo da znam kako si, jesi li dobro, treba li ti šta. Da znaš da možeš da me okreneš, da ću istog trenutka ostaviti sve i doći da ti se nađem za bilo šta. Pomoći ću ti koliko god mogu i šta god mogu ali ovako se nekako gušimo u svemu ovome i svestan sam toga. Eto imao bih još da pišem i kažem ali čekam tebe da ustaneš ajde, poremetilo me je sad ovo ali razumem.

U nastavku prepiski do kojih je došla ekipa portala Pink.rs, jasno se vidi da je Anđelo vrlo emotivan, te i da nije baš onako kako on kaže u Eliti da je jedva čekao da raskine, kao i da nisu imali odnose oko 20 dana pre raskida, jer se on tada, kako kaže, hladio od Stanojlovićeve. Naime, on je priznao Aniti (prepiske u galeriji u nastavku ovog teksta) da je ona jača od njega, te i da kada joj je davao privezak i video kako se ona obradovala, da je postao jako emotivan.

Takođe, on nije samo jednom priznao da je Anita dobra majka, već još jedanput, ističući to koliko se Anita zapravo promenila.

- Ja tebe razumem u potpunosti, veruj mi, ja tebe ne krivim ni za šta, ni ne ljutim se, nisam ni besan, nemam ni pravo da budem, nisam ni rekao da te ne razumem, samo ne želim da praviš sebi pakao, sebi, detetu, nama, Tamari, ne želim da donosiš destruktivne odluke, ništa dobro nam neće doneti, ni tebi, ni meni. Sve razumem i razumem da je teško i neću ni da pričam o sebi kako mi je jer niko to ne može da zna osim mene, niko ne može da zna ali jedino što ne bih mogao da razumem je da budeš spremna da odustaneš od svega, toliko si se poboljšala, toliko si postala lepša, ispunjenija, vrednija, verujem da si još bolja i brižnija majka, sve je bolje, ali bukvalno sve što ti radiš je bolje, situacije neke možda nisu, ali ti i tvoji postupci, tvoje želje sve je bolje nego ikada, nemoj to da uništavaš - napisao je Ranković, a ostale poruke možete pogledati u galeriji ispod:

Autor: Nikola Žugić