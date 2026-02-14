BIO JE NA SOCIJALNOM, PRODALA SAM KUĆU DA BIH NAS FINANSIRALA: Bivša verenica Milana Stojičkovića otkrila ŠOK detalje iz odnosa sa njim! Ljubavna bajka se pretvorila u horor (VIDEO)

Detalji koje je istakla, lede krv u žilama!

U emisiju ''Pitam za druga'' uključila se bivša verenica aktuelnog učesnika Elite, Milana Stojičkovića, Dragana. Ona je progovorila o njoihovom upoznavanju, zajedničkom životu, ali i bolnim momentima kada je shvatila da njihov odnos, iz bajke, prerasta u horor. Voditeljski par Stefan Milošević Panda i Anastasija Buđić postavljali su joj pitanja na koja je ona odgovorila bez zadrške.

Dragana, kako si?

- Sada sam super, iskreno rečeno.

Šta si sve prošla kroz odnos sa Milanom Stojičkovićem?

- Imala sam i ranije želju da se oglasim, ali sam čekala da vreme svoje učini. Kada sam videla da se o meni iznose razne stvari, rešila sam da progovorim i otkrijem šta sam sve proživela. Želim na početku da demantujem navode Milanovog brata, kada je reč o tome da je neko kockar, alkoholičar ili da je falsifikovao neka dokumenta, zbog toga sam ga krivično gonila.

Šta se u tvom odnosu od prvog dana dešavalo?

- Preko Fejsbuka sam upoznala Milana, to je bilo 2021., tada je sve krenulo. Dopisivali smo se tri, četiri meseca, a onda je rekao da želi da dođe u Beograd kako bi me upoznao. Bili smo u konstantnom kontaktu tih par meseci. Dan pred njegov dolazak, rekao mi je da je oženjen. U više navrata sam ga pitala šta radi u Švajcarskoj, da li imam nekog, on je uvek negirao da ima nekog. U momentu kad je već ušao u avion i zaputio se ka Beogradu, tada mi je rekao da ima nekog. Ostavio me je pred svršen čin. Veoma ružan postupak.

Šta se dešava dalje, kada je Milan došao u Srbiju?

- Došao je u Beograd, ja nisam želela da se vidim sa njim, dve nedelje me je konstantno zvao. Bio je oženjen dve godine, od 2019. do 2021. godine. To što je pričao da je sa ženom bio pre deset godina, to je glupost.

Da li smatraš da te je obmanjivao?

- To je pitanje za njega, ali što se mene tiče, mislim da jeste. Milan je Vedranu, bivšem učesniku ispričao sve vezano za mene, a onda me je Vedran kontaktirao i rekao mi je sve detalje.

Da li je bio nasilan prema tebi, kako je tekao vaš odnos?

- Mi smo u Švajcarskoj živeli u jednoj sobi. Nikakvi avioni, kamioni i život na visokoj nozi. Kada je dobio otkaz, bio je na socijalnom primanju. Ja sam u tom trenutku imala novca, razvila sam biznis, imala sam da nam finansiram putovanja...što je on slikao i ekranizovao. Ja sve ovo govorim sada da bi meni bilo lakše, ne da bih postala viđena i da bi se o meni pisalo.

Da li smatraš da te je materijalno iskoristio?

- On je mene doslovno uhodio. Nisam mogla da imam prijatelje, stalno je pratio svaki moj korak. Gledao je da me odstrani od svih. Dešavalo se mnogo toga, lepog i ružnog. Mnogo više ružnih, nego lepih stvari. Što se tiče finansija, mogu da kažem da sam ja finansirala.

Da li si mu ti kupila automobil?

- Slala sam mu novac. Što se tiče auta, uzeo ga je na lizing, od mene je tražio da ga ja isplatim. Kada je moja porodica rekla da nije za to, a i ja sam polako krenula da se osvešćujem, Milan je burno regaovao i rekao da će u rijalitiju svašta govoriti o meni.

Da li si prodala kuću, kako bi vas finansirala?

- Da. Moja porodica mi je to veoma zamerila, zato sam se ja distancirala od njega. On je veliki i veoma dobar manipulator.

Kako je došlo do tvog gubitka bebe?

- Prvo moram da kažem da mi je napisao pismo, za koje je rekao da nije, tvrdim da jeste. Od njega sam doživela i fizičko i psihičko maltetiranje. Udario me je dok sam bila trudna.

Autor: S.Z.