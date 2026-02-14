BIO JE NASILAN, BEBI JE OTKAZALO SRCE: Bivša verenica Milana Stojičkovića s knedlom u grlu progovorila o najvećem gubitku, otkrila da joj je njegova porodica slala PRETEĆE poruke! (VIDEO)

U drugom delu svoje emotivne ispovesti u emisiji ''Pitam za druga'', bivša verenica aktuelnog učesnika ''Elite'', Milana Stojičkovića, Dragana, govorila je o bolnim momentima iz tog odnosa.

Kako se desilo to da si izgubila dete?

- Krenuli smo za Minhen kod njegovog prijatelja, tokom celog puta sam imala psihičku torturu, molila sam ga da stane i uhvatila volan. Nakon toga me je udario i ja sam se onesvestila. Želela sam da se branim, nisam uspela. Da kažem da smo se tukli u tad nismo, jer je on jači od mene fizički. Ostala sam dva dana u bolnici, bebi je otkazalo srce. Za sve što govorim postoji dokumentacija. Prvu dokumentaciju je Milan pocepao, posle toga sam imala još jednu operaciju, za šta postoji dokumentacija.

Kada je krenula njegova tortura?

- Svaki put kada smo bili na nekom odmoru, bio je nasilan. Naša veza je trajala četiri godine. Uvek sam mu se vraćala i praštala jer je on osoba koja ume da uđe pod kožu.

Da li je istina da su ti pretili ljudi?

- Tužila sam Milana i njegovog brata. Mene su nakon što je Vedran izneo u emisiji ''Pitam za druga'' detalje našeg odnosa, krenule su poruke da mi stižu, auto mi je izgreban. Neke dve devojke su mi pretile, ja ne znam ko su one, njegove prijateljice, ili prijateljice njegovog brata.

Šta je najgore što si doživela od njega?

- Kada me je nazvao ''svinjom'' jer sam se ugojila, a on me je namerno gurao u to da se ugojim. Davao mi je vitamine da bih se nagojila.

U kavom si odnosu sa njegovom porodicom?

- Oni su me nekada voleli, ja znam da oni sad njega brane, ali stvarno neke reči ne moraju da budu izgovorene.

Da li on ima neke poroke?

- Da. Kocka se, svađali smo se često zbog toga. Laže da je zbog mene ušao u rijaliti, kako bi skrenuo mili ili šta već, kocka je razlog.

Da li je Milan uzimao novac od Slobe Josipovića ili Stefana Karića?

- Ne znam za to, ali znam da on nije Karićev prijatelj. Znaju se jer je Stefan drug Milanove neke bivše devojke s kojom je bio pre petnaest godina.

Imaš li još nešto da dodaš iz odnosa sa Milanom?

- Milan je posle mene imao još jednu partnerku, koja mene stalno uhodi. Moram da kažem da je Milan pre ulaska u Elitu rekao da je napravio glupost i želeo da se oženi i zaboravi me i da je upoznao osobu s kojom je spremao svadbu da Ubu. Ta žena se meni javila kada je on ušao u rijaliti, rekla mi je da je sve to istina i da mu je platila putovanje, dala pare za kuću

Da li je istina da su Karić i Sloba Josipović sa Milanom pravili paktove protiv Đedvića?

- Da. Kada je bio kod mene u stanu, istina je to. Moram samo da kažem da nikada nisam zvala Aneli i kontakrirala je, to je slagala.

Autor: S.Z.