Nora sa tri ipo godine prepoznala Staniju Dobrojević? Alibaba otkrio šok detalje, takmičari u šoku! (VIDEO)

Skandal!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditeljk Darko Tanasijević dao je reč Asminu Durdžiću kako bi progovorio o odnosu sa Aneli Ahmić.

- Neriov tata je uzeo sebi život zbog Site - rekao je Alibaba.

- Zamisli šta on priča, čovek je imao saobraćajnu nesreću - rekla je Aneli.

- Zbog svađe sa Sitom je čovek krenuo na put besan, a one kao da su htele sa mnom da naprave isti sistem. Ja sam nenormalan i sve što radim, radim iskreno. Njihov plan je bio da mi unište život, a ja da nisam ušao ovde onda bi Nora imala u Eliti 10 drugog tatu - rekao je Alibaba.

- Ti si meni govorio da će Stanija čuvati moje dete, a ja ne mogu Noru upoznati svoje dete sa budućim mužem? - upitala je Aneli.

- Ja pričam sa Norom i pokažem joj Staniju, a Nora kaže: ''Maka vidi ove'' - rekao je Alibaba.

Autor: N.Panić