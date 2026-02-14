Navijam da joj oduzmu dete: Karambol u Eliti! Kačavenda razvezala jezik i urnisala Aneli, ona uzvraća kao nikad (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević dao je reč Ivanu Marinkoviću kako bi prokomentarisao odnos Asmina i Aneli Ahmić.

- Ivane, šta smatraš da je pravo rešenje za slučaj Aneli i Asmina? - upitao je Darko.

- Večeras vidim kod oboje da su njegove čestitke sve poremetile. Ne mislim da Asmina ne zanima dete, ovo je tenzija koja će ih držati do samog kraja i ovakve teme se nikad ne mogu ugasiti. Očekivao sam da će i jedno i drugo mnogo više reći kad su njihove odluke u pitanju, ali mislim da će ovo rešiti i da neće morati da idu na sud - rekao je Ivan.

- Milena, da čujem tvoj komentar - rekao je Darko.

- Slušam Aneli i nemam više ubrusa da obrišem suze. Ona je ovde ušla navodno kao prevarena žena, sve je krenulo odatle. Ne vidim zašto se komentariše zašto je on i dalje ovde. Asmin je išao svesno da je navuče kao budalu - rekla je Milena.

- Dr*ljo jedna raspala - rekla je Aneli.

- Asmin treba da joj oduzme dete sudski - rekla je Milena.

- Tvog muža je sramota šta je oženio, ti si najveći blam budaletino jedna - rekla je Aneli.

- Četiri mesec ova dr*lja vređa moju decu i melje ih u mašinicma, a što je mnogo, mnogo je - rekla je Kačavenda.

- Viri ti vagina - rekla je Aneli.

- Meni viri vagina, a ti ćeš izgubiti dete - rekla je Kačavenda.

- Kako da tumačim ovo smeće jedno? - upitala je Aneli.

- Sve što sam Luki rekla da će se desiti se desilo. Svaki put kad u usta uzme moje dete, vređaću njeno i nek me tuži. Danas je rekla da neće večeras dolaziti u emisiji - rekla je Kačavenda.

- Narod vidi sve, ovaj narod koji vas podržava nije normalan - rekla je Aneli.

- Kačavenda imaš pozdrave od Grofice, kaže: ''Pozdrav za gologuzu'' - rekla je Kačavenda.

- Želim joj da joj se vrate svi tumori koje je meni poželela - rekla je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić