Plakala sam, bila sam ljuta: Aneli otkrila zašto je blatila sestru Situ kod Biljane Vujović, Luka počeo da bljuje vatru na nju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević pitao je Aneli Ahmić da prokomentariše rođendansku čestitku koju je Asmin Durdžić dobio od majke Luke Vujovića, Biljane Vujović.

- Nije mi iznenađujuće jer su sin i ona jako sliči i veliki su rijaliti fanatici - rekla je Aneli.

- Nikoga nije ponizila, iskoristila priliku da ponizi sina i snajku - dodao je Asmin.

- Za mene je ova fantik, ja sam je upoznala i znam šta radi sa podrškama. Rekla je da je svima njima lakše kad se druže i to su njima bitni ljudi koji vode rat sa nih. Samo ja kad sam bila napolju nekoliko puta je gasila profil i govorila da se odjavljuje, slala kilometarske poruke, a sama je savetovala Luku da uđe u rijaliti i gurala ga kad je hteo sa mnom život. Ona je posle slala citate i pričala kako je njen sin žrtva - govorila je Aneli.

- Kako gledaš na to što je Luka rekao da će tvoj polni organ da nosi na veštačenje kako bi otkrio ko bi tu bio? - pitao je Darko.

- Pa jedino da me ubije i da odnese. Kako se toga nije setio dok je živeo sa mnom i predstavljao me najboljom i najvernijom? On je mene verio, a onda to shvatio. Povređen muškarac u besu iznosi svašta u besu - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako reaguješ na Lukine tvrdnje da te je Sita blatila kod njega, a ti Situ kod Biljane i njega? - pitao je Darko.

- Jedva čekam da pokaže dokaze i ne znam zašto čeka "Narod pita"? Tvrdim da mene sestra nikad nije pljuvala, a ja sam kod Biljane pričala kad sam došla bez automobila i plakala sam. Ja sam bilja ljuta i ne znam šta je problem što sam plakala kod Biljane? Ja nikad ne bih pljuvala svoju sestru, nego ginem za nju. Ona je imala neke poteze za koje sam rekla da je kriva, ali to nije pljuvanje sestre - rekla je Aneli.

- Neka ispriča veridbu, stan ili nešto, a ja sam znao da neće znati da ispriča. Ona ako bude ponovila istina je - vikao je Luka.

- Ja sam pre dva dana rekla za more, a ko si ti meni da ti odgovaram? On je za mene jedan skakavac - dodala je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

