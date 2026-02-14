Haos u programu: Luka svim silama pokušava da dokaže da je Aneli nikakva majka! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Pitanja novinara" tokom koje je došlo do žestoke svađe između Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- On je bio inicijator da ona vodi sina sa nama na završnu žurku, a meni je bilo neprijatno. On je rekao da sam ja rekla da sina povede, a ja nisam ni znala da ćeš malog da povedeš na žurku - govorila je Aneli.

- Šta znači da si o Nori brinuo više nego ona sama? - pitao je Darko.

- Ja sam više bio sa Norom jer sam išao u Dubrovnik sa njom. Kad je bila kod nas išao sam u prodavnice, igrao se sa njom, provodio vreme. Ona je imala svoje obeveze, gledala šminku, probleme sa Sitom i Asminom. Ja sam išao sa Norom da kupim njoj kupaći, a ona nije htela i rekla je da se dete kupa bez kupaćeg, a Nora je plakala i nije htela - govorio je Luka.

- Zaboravili smo kostim i rekli da može u gaćicama. Ona je otišao sa Piksijem negde u blizinu da kupi kupaći i doneo - rekla je Aneli.

- To je istina. Provodio sam vreme sa Norom i gledao sam je kao svoje dete. Veče veridbe kad je slagala da sam je tukao Nora je spavala kod Biljane - dodao je Vujović.

- Ne, mi smo znali da ćemo da popijemo i to je ranije bilo dogovoreno. Bio je moj rođendan i dogovorili smo se i sve je organizovano - rekla je Aneli.

Autor: A. Nikolić