AKTUELNO

Domaći

Niko mi ne može nametnuti da sam loša majka: Aneli pukao film i argumentima izrešetala Luku, on opet promenio ploču! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Gori Elita!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević dao je reč Luki Vujoviću kako bi progovorio o odnosu s Aneli Ahmić.

pročitajte još

Haos u programu: Luka svim silama pokušava da dokaže da je Aneli nikakva majka! (VIDEO)

- Kada sam kretao u Elitu i izlazio iz stana, setio sam se da su ona i Nora ostale u stanu i vratio sam se da uzmem dr*gu i stavio u džep sa sobom. Kada je ušla ovde, ona me pitala: ''Gde je ono?'', a ja sam rekao: ''U garderoberu'' - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sve je slagao. Prvo je pričao da smo Milica i ja zajedno, a onda da mi je uzeo sa stola i sve to. Sada je sve slagao od a do š - rekla je Aneli.

- Pričala je da je bila mrtva pijana i da se ne seća da li sam je snimao. Ona je apsolutno sve slagao, nije htela da ide na rođendan kod moje sestre jer je bila mortus i molila me da se vrati da imamo odnose - rekao je Luka.

pročitajte još

Plakala sam, bila sam ljuta: Aneli otkrila zašto je blatila sestru Situ kod Biljane Vujović, Luka počeo da bljuje vatru na nju! (VIDEO)

- Ja tebe zvala da imamo odnose dok mi je Nora tu? Je l' si ti bolestan dečko - rekla je Aneli.

- Zbog čega Aneli napolju iz tvoje priče nije htela da vodi uredan i zdrav život? - upitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije htela da ide sa mnom i Norom u bioskop i zološki vrt. Ja sam preuzeo ulogu da vodim Noru, ja sam vodio dete u wc, vodio je u igraonicu i sve - rekao je Luka.

pročitajte još

Demantovao sam sebe: Luka promenio ploču, Aneli ga ipak nije terala da se odrekne porodice! (VIDEO)

- U Sarajevu kada smo naručili hranu, on je uzeo curice za ruku i ostavio u igraonicu. Mi smo otišli po decu posle sat vremena. Kada smo bili u Beogradu, mi smo s Norom bili po ceo dan napolju apsolutno, niko mi nikada neće nametnuti da sam loša majka - rekla je Aneli.

- Ja nisam rekao da je ona loša majka već da si je zanemarivao u par situacija - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma ko te j*be - rekla je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Neko mora da te postavi na mesto: Boginji pukao film i izrešetala Maju kao niko, bukti rat! (VIDEO)

Zadruga

Totalno nesiguran: Aneli odala Luku da joj je priznao svoje emocije, on opet promenio ploču! (VIDEO)

Zadruga

Izgorela od ljubomore: Boginja ne može da sakrije bes zbog Đukića i Aneli, lavica joj preuzela šou! (VIDEO)

Zadruga

Koliko njegov želudac može da podnese? Maji pukao film, razvezala jezik i unakazila Luku i Aneli zbog foliraže! (VIDEO)

Zadruga

Haos ne prestaje: Luki pukao film, rešio da pokaže pravo lice Aneli Ahmić! (VIDEO)

Zadruga

Demantovao sam sebe: Luka promenio ploču, Aneli ga ipak nije terala da se odrekne porodice! (VIDEO)