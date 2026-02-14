Niko mi ne može nametnuti da sam loša majka: Aneli pukao film i argumentima izrešetala Luku, on opet promenio ploču! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević dao je reč Luki Vujoviću kako bi progovorio o odnosu s Aneli Ahmić.

- Kada sam kretao u Elitu i izlazio iz stana, setio sam se da su ona i Nora ostale u stanu i vratio sam se da uzmem dr*gu i stavio u džep sa sobom. Kada je ušla ovde, ona me pitala: ''Gde je ono?'', a ja sam rekao: ''U garderoberu'' - rekao je Luka.

- Sve je slagao. Prvo je pričao da smo Milica i ja zajedno, a onda da mi je uzeo sa stola i sve to. Sada je sve slagao od a do š - rekla je Aneli.

- Pričala je da je bila mrtva pijana i da se ne seća da li sam je snimao. Ona je apsolutno sve slagao, nije htela da ide na rođendan kod moje sestre jer je bila mortus i molila me da se vrati da imamo odnose - rekao je Luka.

- Ja tebe zvala da imamo odnose dok mi je Nora tu? Je l' si ti bolestan dečko - rekla je Aneli.

- Zbog čega Aneli napolju iz tvoje priče nije htela da vodi uredan i zdrav život? - upitao je Darko.

- Nije htela da ide sa mnom i Norom u bioskop i zološki vrt. Ja sam preuzeo ulogu da vodim Noru, ja sam vodio dete u wc, vodio je u igraonicu i sve - rekao je Luka.

- U Sarajevu kada smo naručili hranu, on je uzeo curice za ruku i ostavio u igraonicu. Mi smo otišli po decu posle sat vremena. Kada smo bili u Beogradu, mi smo s Norom bili po ceo dan napolju apsolutno, niko mi nikada neće nametnuti da sam loša majka - rekla je Aneli.

- Ja nisam rekao da je ona loša majka već da si je zanemarivao u par situacija - rekao je Luka.

- Ma ko te j*be - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić