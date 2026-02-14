Iživljavao se i maltretirao me, mrzi žene! Anita eksplodirala kao bomba i iznela sve prljavštine o životu Anđela Rankovića: S mamom ne priča, nasilnik, lažan milioner... (VIDEO)

HAOS!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević dao je reč Aniti Stanojlović kako bi progovorila o haosu s Anđelom Rankovićem.

- Anita, kako se osećaš što je Anđelo sinoć doveo u pitanje tvoje majčinstvo? - upitao je Darko.

- Užasno, udarao je tamo gde mi je najsvetije i najbolnije. On i ja smo nakon prve svađe pružili jedno drugom ruku i obećali da nećemo dirati njegovu kao ni moju porodicu. Nisam imala potrebu da pričam o njemu dok je on imao potrebu da priča o meni. Ima potrebu da nisko udara i ja sam Luki rekla nakon toga da više neću ćutati - rekla je Anita.

- Shvatili smo da on misli da nisi sjajna majka, ali zbog čega je napolju pričao potpuno drugačije i pisao ti poruke? - upitao je Darko.

- To je bio trenutak nepažnje obzirom da je moje dete hiperaktivno, a on je ovde hteo da me predstavi lošom majkom dok mi je napolju pričao da sam sjajna devojka i divna ćerka - rekla je Anita.

- Kako komentarišeš što je Anđelo obećao ocu tvog deteta da će svedočiti protiv tebe? - upitao je Darko.

- On ne zna šta je porodica jer ga je majka odvojila od braće i oca, promenila oca. On ne zna kako je kad dete voli majku, a mene moje dete najviše na svetu voli. On je pakosan i zao, želi dete da odvoji od majke - rekla je Anita.

- Zbog čega on ne priča sa ujakom? - upitao je Darko.

- Znam da s ujakom ne priča, baba mu je bila jako loše. Predstavlja ovde sezonama da su on i njegova majka u super odnosima, a on u kuću ne ulazi. Kada je nestao na tri dana njegova mama je rekla: ''Šta me briga gde je, on ionako ne dolazi po tri dana kući''. On predstavlja sjajne odnose, a to nije tako. Našao je stan jer je želeo da pređe da živi sam, ali nije mogao jer mami daje svakog meseca 500 evra za kiriju. On se predstavlja kao da je ovde on neko i nešto, a ja sam napolju upoznala njega u drugačijem svetlu. On je iz Elite 7 izašao sa 72.000 evra, a 32.000 evra je dao za auto. Morao je mami da otplaćuje lokal i da joj nadomesti kiriju. Od mojih honorara može da se skine za poligraf, ovaj folirant, psihopata i manijak ne može više da živi. On ima neku frustraciju i mržnju prema ženama, one su im samo maske - rekla je Anita.

- Da li je istinita priča da je njegova porodica vršila pritisak na njega da dođe na ručak, a on nije hteo? - upitao je Darko.

- Dolazila mu je neka tetka, trebali su da idu na ručak. On je ustao i počeo da baca sve pred sobom, počeo je da ludi i ja njega za sedam meseci nisam video u takvom stanju. Njemu je mama zabranila da spava kod mene, prespavao je samo četiri puta sa mnom - rekla je Anita.

- Kako si reagovala kada si saznalat šta njegova mama priča o tebi? - upitao je Darko.

- Mi smo zajedno plakali jer on nije znao šta da kaže mami gde ide na dve nedelje, odnosno sa mnom na more. Kada se desio haos u Doku, njegova mama je počela mene da vređa da sam rodila kopile, da sam k*rvetina i sve najgore - rekla je Anita.

- Nije mi jasna baš priča koja se tiče s*ksa, znam da si se žalila da ga niste imali , a onda juče čujemo da si se ti zgrozila jer je on manijak - rekao je Darko.

- Ulje je pozadina jer sam se ja zgrozila zato što mi je on tražio nešto analno i prešao je granicu, znao je da to nije smeo meni da pokaže. On se na mene iživljavao u s*ksu, on kažnjava žene i ja sam bila cela modra zbog njega - rekla je Anita.

Autor: N.Panić