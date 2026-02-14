Pa šta i da sam tražio ulje? Anđelo otkrio da ga je Anita preklinjala za s*ks nakon raskida, isplivale sve prljavštine iz njihovog kreveta! (VIDEO)

Šok detalji!

Tokom emisije "Pitanja novinara" došlo je do žestoke rasprave između Anđela Rankovića i Anite Stanojlović.

- Ako je sve tako traumatično čemu godinu dana plača za mnom i molba da imamo s*ksualne odnose godinu dana nakon što nismo zajedno? Zašto molba svaki put kad je pijana da se j*bam i budemo u kombinaciji jer takav s*ks nikad nije imala? Godinu dana posle toga smo ušli ovde, a ona plače i priča kako ima emociju - govorio je Anđelo.

- Meni je Luka postavio pitanje da li bih ostala u odnosu nakon toga što mi je tražio, a ja sam rekla da bih pristala na sve samo da bih bila sa njim. Ako on kaže da sam tolika psihopata ona nije trebalo da mi fotošopira moje slike za Instagram, ne šalješ mi poklone i ne šalješ društvo da mi dolaze u stan da me iseljavaju - dodala je Anita.

-- Kako komentarišeš to što je rekla da mrziš žene i da to pokazuješ u s*ksu? - pitao je Darko.

- Mi se ovde snimamo 24 sata, a ja sam ovde devet godine i zna se kako se ophodnim prema devojkama i prema svojim drugaricama. O meni mogu da pričaju šta god, ali ovaj projekat traje jako dugo, ovde smo pod stresom, mesecima smo ovde i odlično se vidi kako se ponašam. Ne mogu da mrzim žene jer sam uvek bio na strani žena jer sam sin jedinac koji je odrastao sa majkom. Svi znaju kakav odnos imam sa majkom i sa svim ženama, pa ni ne moram da se pravdam. Kako ona kaže da nisam mogao da budem sa njom i da idem na letovanje zbog majke, a priča da nisam kod kuće? - pričao je Anđelo.

- Anita je rekla da si od nje tražio neke stvari, da li je to istona? Svima je jasno šta je Anita htela da kaže - dodao je voditelj.

- Sve što smo imali u s*ksu smo imali onako kako se dešavalo, a kako je nju bilo šta zaprepastilo kad je nakon raskida tražila da imamo s*ks? Ja bilo šta da pričam i da se pravdam, a ona je mene molila za odnose - rekao je Ranković.

- On je meni sve tražio i pitao me da li imam ulje u kući. Svi znamo da smo ovde dobili ulje ovde kad smo bili u izolaciji, pa sam ga našla i slikala da li hoće da mu kupim to ulje - dodala je Anita.

- Pa šta tražilo smo ulje za s*ks? Koriste se i lubrikanti. Volim da je nauljana cela, volim da masiram - rekao je Anđelo.

- Nije nego da bi njemu lakše moglo ono što je tražio - dodala je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić