Koji normalan mozak bi to prihvatio? Miki Dudić razvezao jezik o Eni Čolić, Peji iz Elite šalje signale da beži od ljubavi sa njom! (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević u emisji "Pitanja novinara" pozvao je Mikija Dudića kako bi objasniš šta misli o Eni Čolić, koju je pre nekoliko dana žestoko napljuvao.

- Rekao si da znaš devojke kao Ena Čolić, kakav je to profil? - pitao je Darko.

- Nisam je upoznao, imao sam susret sa takvim devojkama. Ona je temperamentna, uvek vuče na svoju korist i dobija na svoju borbenost, ali u poređenju sa mojim bratom zapitao sam se da li će biti dobar spoj. Zbog onoga što je izgovarala mom bratu stvorio sam lošu sliku, bavila se noćnim poslovima... To nije loše borila se da zaradi i omogući za bolji život. Ona se hvalila kako uvek ima glavni separe, zna ekipe, magupe i na osnovu tog ponašanja poistovetio sam sa nekim tipom devojke koju sam upoznao kroz život jer se bavim muzikom i dosta sam profila upoznao. Verujem da je njima lepo, čuo sam da se lepo slažu, ali... Ja ne mogu da budem licemeran i kažem da sam srećan, ali nikoga ne mogu da osuđujem. Analizirajući neke stvari imam dozu opreza da mu ukažem kao stariji brat jer sam imao pogrešne poteze - rekao je Miki.

- Rekao si da će ceo život trpeti protiv svoje volje neke stvari ako Peja dobije dete sa Enom - dodao je voditelj.

- To sam naveo kao mogućnost. Dok je lepo sve je super, ali život nije bajka i može da dože do svađa i da ode u lošem smeru. On je mlad i treba da prođe neke prepreke da bi znao težinu tog života da bude otac na gotovo. To je velika odgovornost i nije lako to nositi na leđima - rekao je Miki Dudić.

- Kakve snimke Ene Čolić je video Hasan pa se zgozio? - pitao je Darko.

- To je bilo dok je trajala "Elita 8", Hasan je bio sa Eninim ujakom, Asmin se uključio i branio svoje dete i rekao je da će da objavi snimke koje ne bi želela da vidi. Hasan je čuo za snimke, a ne video, tu sam pobrkao lončiće - govorio je Dudić.

- Da li se stidiš što je deo vaše familije? - pitao je Darko.

- Pa ona ništa nije zvanično... Koji normalan mozak prihvatio posle svih dešavanja i tek tako pobrisao to? Moja majka je bila vređana na najstrašniji način. Ja ne mogu da cenim to i da gledam kao njen plus, samo mogu da gledam šta može njemu da se desi kad njoj ne bude po volji. Možda su se neke stvari promenile, bio sam i ja problematičan. Ne mogu da imam savršeno mišljenje. Ja mu se ovako javno obraćam, možda ne treba, ali bitno mi je da je on obavešten šta ja mislim i da zna... On oseća ljubavni odnos sa njom, povezanost i strast, ali treba neko hladnije glave da mu kaže ko ga najviše voli na svetu - govorio je Miki.

- Spominjao si i Tajland u negativnom smislu, jasno sve tumačimo - rekao je Darko.

- Pomislio sam: ''Da li su toliko nenormalni da će oni praviti svadbu na Tajlandu?''. Samo gosti trebaju da puknu pare na karte, to mi je bilo u glavi. Ja ne znam šta sve može da se desi, ali ja znam da su moji prijatelji zbog loših brakova naj*bali u životu. Kad neko ko je spreman bio da izda nekog ovde, može da se dogodi vrlo lako da se to opet desi u periodu njihovoh zajedničkog života. Peja se ovde tresao i izgubio tonu živaca, bio je u depresiji zbog te ljubavi, a ako je to ljubav onda sam ja Bred Pit- rekao je Miki.

- Kako komentarišeš što je Ena izjavila: ''Razvedeni muškarac mi prosipa mudrosti o braku?'' - upitao je Darko.

- Ne zanima me, njoj ovo sigurno ne ide u korist, ali ja moram da otvorim oči mom bratu - rekao je Miki.

Autor: A. Nikolić