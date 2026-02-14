TURBULENTNA NOĆ JE IZA NAS! Asmin i Aneli izneli novu turu JEZIVIH detalja iz odnosa, Luka pokušao da je potpuno SROZA, a onda je Anita optužila Anđela da se iživljavao nad njom

Tokom noći za nama, pripadnici sedme sile, predstavnik portala Pink.rs Darko Tanasijević i Red portala, Jovan Ilić - Joca novinar postavljali su pitanja i suočili učesnike Elite sa svojim rečima i delima. Njihov domaćin u studiju bila je voditeljka Ana Radulović.

Voditeljk Darko Tanasijević dao je reč Asminu Durdžiću kako bi progovorio o današnjim čestitkama i problemu s Aneli Ahmić.

- Asmine, kako tumačiš čestitke koje si dobio? - upitao je Darko.

- Očekivao sam nešto lepo, a ono sve ružno. Danas sam se obratio bratu i porodici za neke stvari, a možda neke stvari ovde ne trebam ni da pričam. Ja neke stvari imam u sebi, da nekoga zaštitim kad je kriv i kad nije. Pogrešio sam što sam Aneli namestio krevet i što sam hteo da joj dam još jednu šansu. Ja kad vidim dobre s*se džabe mi da mi brat nešto priča, ali Maja ima savršene - rekao je Asmin.

- Dačo, kako komentarišeš bocu vina od onih koji su te stvorili? - upitao je Darko.

- Ko god da je poslao to vino, želim da se zahvalim. Mene Đedović i Comara jesu stvorili, stavio sam flašu iznad kreveta - rekao je Dača.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Asminom Durdžićem o njegovom trenutnom odnosu sa Aneli Ahmić. Međutim. njih dvoje su se sve vreme žestoko prepucavali i čašćavali uvredima.

- Ti si ista budaletina kao onaj tvoj bolesni tata, vi isto šifru imate - rekao je Aneli.

- Da, njen tata umoro kao klođar i još ga mrtvog pokrali - dodao je Asmin.

- Rekao si da treba da te pusti da budeš otac i da shvati da ne želiš ništa emotivno sa njom. Kad će to da shvati? - pitao je voditelj.

- Kad bude našla muškarca- Ona sad spinuje priče kako bih ja nju napao i da ona napusti emisiju - pričao je Asmin.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Asminu Durdžiću kako bi progovorio o odnosu sa Aneli Ahmić.

- Neriov tata je uzeo sebi život zbog Site - rekao je Alibaba.

- Zamisli šta on priča, čovek je imao saobraćajnu nesreću - rekla je Aneli.

- Zbog svađe sa Sitom je čovek krenuo na put besan, a one kao da su htele sa mnom da naprave isti sistem. Ja sam nenormalan i sve što radim, radim iskreno. Njihov plan je bio da mi unište život, a ja da nisam ušao ovde onda bi Nora imala u Eliti 10 drugog tatu - rekao je Alibaba.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Aneli Ahmić, a ona je odmah dala svoj sud o svemu što je Asmin Durdžić večeras govorio.

- Ne znam kako je mogao da bude sa osobom koja je nakon tri dana dolazila kući? Sve što je pričao reagovala sam u momentu i demantovala laži, a on više ne zna šta priča i šta laže. On više ne zna šta priča jer je u sredu rekao da me voli kao osobu. Kad zaboravi na čestitke tad će ponovo da promeni mišljenje, a pet meseci je pred nama i biću ja ponovo dobra. Sve što sam rekla za njega stojim, on je najgori mogući čovek - pričala je Aneli.

- Mnogo toga ti je izgovorio i kad su te optuživali da ga voliš, ti si rekla: "Ko bi mogao posle svega", ali neki ukućani kažu da se tako tešiš samo jer je sumauto i bizarno - dodao je Darko.

- Naravno. Sve se sad svodi na Asmina i Maju i da li sam ljubomorna, a ja ne znam kako da dokažem da ga ne volim i da ga ne podnosim. Ja slobodno mogu da kažem da ga mrzim. Ja sam dala šansu, htela sam neke stvari da vidim, a posle toga me je najstrašnije isponižavao i govorio da me je navlačio. Ovu osobu ne mogu da gledam očima ružan je i pun zlobe - pričala je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Ivanu Marinkoviću kako bi prokomentarisao odnos Asmina i Aneli Ahmić.

- Ivane, šta smatraš da je pravo rešenje za slučaj Aneli i Asmina? - upitao je Darko.

- Večeras vidim kod oboje da su njegove čestitke sve poremetile. Ne mislim da Asmina ne zanima dete, ovo je tenzija koja će ih držati do samog kraja i ovakve teme se nikad ne mogu ugasiti. Očekivao sam da će i jedno i drugo mnogo više reći kad su njihove odluke u pitanju, ali mislim da će ovo rešiti i da neće morati da idu na sud - rekao je Ivan.

- Milena, da čujem tvoj komentar - rekao je Darko.

- Slušam Aneli i nemam više ubrusa da obrišem suze. Ona je ovde ušla navodno kao prevarena žena, sve je krenulo odatle. Ne vidim zašto se komentariše zašto je on i dalje ovde. Asmin je išao svesno da je navuče kao budalu - rekla je Milena.

Voditelj Darko Tanasijević pitao je Aneli Ahmić da prokomentariše rođendansku čestitku koju je Asmin Durdžić dobio od majke Luke Vujovića, Biljane Vujović.

- Nije mi iznenađujuće jer su sin i ona jako sliči i veliki su rijaliti fanatici - rekla je Aneli.

- Nikoga nije ponizila, iskoristila priliku da ponizi sina i snajku - dodao je Asmin.

- Za mene je ova fantik, ja sam je upoznala i znam šta radi sa podrškama. Rekla je da je svima njima lakše kad se druže i to su njima bitni ljudi koji vode rat sa nih. Samo ja kad sam bila napolju nekoliko puta je gasila profil i govorila da se odjavljuje, slala kilometarske poruke, a sama je savetovala Luku da uđe u rijaliti i gurala ga kad je hteo sa mnom život. Ona je posle slala citate i pričala kako je njen sin žrtva - govorila je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Aneli Ahmić kako bi progovorila o haosu s Lukom Vujovićem.

- Aneli, ako je već Luka neko ko viče pred detetom i ko je tebe tukao, kako onda daješ dete takvom čoveku? - upitao je Darko.

- Ovo je sve bilo pred rijaliti, nije ranije - rekla je Aneli.

- Je l' istina da si ti popila šaku tableta i da mu se nisi javljala? - upitao je Darko.

- Ja nikad nisam popila tablete da se ubijem, nego tabletu svoju terapiju. Luka je otišao zbog svađe sa Asminom i njegovim menadžerom, a on je to preuveličao - rekla je Aneli.

U toku emisije "Pitanja novinara" došlo je do žestoke svađe između Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- On je bio inicijator da ona vodi sina sa nama na završnu žurku, a meni je bilo neprijatno. On je rekao da sam ja rekla da sina povede, a ja nisam ni znala da ćeš malog da povedeš na žurku - govorila je Aneli.

- Šta znači da si o Nori brinuo više nego ona sama? - pitao je Darko.

- Ja sam više bio sa Norom jer sam išao u Dubrovnik sa njom. Kad je bila kod nas išao sam u prodavnice, igrao se sa njom, provodio vreme. Ona je imala svoje obeveze, gledala šminku, probleme sa Sitom i Asminom. Ja sam išao sa Norom da kupim njoj kupaći, a ona nije htela i rekla je da se dete kupa bez kupaćeg, a Nora je plakala i nije htela - govorio je Luka.

- Zaboravili smo kostim i rekli da može u gaćicama. Ona je otišao sa Piksijem negde u blizinu da kupi kupaći i doneo - rekla je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Luki Vujoviću kako bi progovorio o odnosu s Aneli Ahmić.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Luki Vujoviću kako bi progovorio o odnosu s Aneli Ahmić.

- Kada sam kretao u Elitu i izlazio iz stana, setio sam se da su ona i Nora ostale u stanu i vratio sam se da uzmem dr*gu i stavio u džep sa sobom. Kada je ušla ovde, ona me pitala: ''Gde je ono?'', a ja sam rekao: ''U garderoberu'' - rekao je Luka.

- Sve je slagao. Prvo je pričao da smo Milica i ja zajedno, a onda da mi je uzeo sa stola i sve to. Sada je sve slagao od a do š - rekla je Aneli.

- Pričala je da je bila mrtva pijana i da se ne seća da li sam je snimao. Ona je apsolutno sve slagao, nije htela da ide na rođendan kod moje sestre jer je bila mortus i molila me da se vrati da imamo odnose - rekao je Luka.

- Ja tebe zvala da imamo odnose dok mi je Nora tu? Je l' si ti bolestan dečko - rekla je Aneli.

Tokom emisije "Pitanja novinara" došlo je do još jednog haosa između Aneli Ahmić i Luke Vujovića zbog detalja iz njihove veze koji su se dešavali pred povratak u rijaliti, kao i zbog pravnog stanja o njenom odnosu sa sestrom Sitom Ahmić.

- Sita je pop*zdela kad smo se skriveno čuli Asmin i ja, ali nije bila velika svađa. Neke stvari su mene povredile, ali imam pravo da stanem iz svoje sestre. To je moja krv i ja ću da je branim do života - govorila je Aneli.

- Ti si Situ pravdala i rekla si da treba da proda auto. Ako si očekivala onda ne zoveš Asmina i ne plačeš kod Biljane - dodao je Darko.

- Ja sam o tome već pričala i rekla sam da meni Sita to nije htela da kaže i trebalo joj je dva dana, to je već pitanje za Situ - rekla je Aneli.

- Ona 20 dana nije pričala, zbližio ju je haos koji je nastao i kad su profili kačili. Njih je Grofica pomirila drugi put kad smo bili u Sarajavu. Da li si videla Situ prvi put kad smo tamo bili? - pitao je Luka.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Aniti Stanojlović kako bi progovorila o haosu s Anđelom Rankovićem.

- Anita, kako se osećaš što je Anđelo sinoć doveo u pitanje tvoje majčinstvo? - upitao je Darko.

- Užasno, udarao je tamo gde mi je najsvetije i najbolnije. On i ja smo nakon prve svađe pružili jedno drugom ruku i obećali da nećemo dirati njegovu kao ni moju porodicu. Nisam imala potrebu da pričam o njemu dok je on imao potrebu da priča o meni. Ima potrebu da nisko udara i ja sam Luki rekla nakon toga da više neću ćutati - rekla je Anita.

- Shvatili smo da on misli da nisi sjajna majka, ali zbog čega je napolju pričao potpuno drugačije i pisao ti poruke? - upitao je Darko.

Tokom emisije "Pitanja novinara" došlo je do žestoke rasprave između Anđela Rankovića i Anite Stanojlović.

- Ako je sve tako traumatično čemu godinu dana plača za mnom i molba da imamo s*ksualne odnose godinu dana nakon što nismo zajedno? Zašto molba svaki put kad je pijana da se j*bam i budemo u kombinaciji jer takav s*ks nikad nije imala? Godinu dana posle toga smo ušli ovde, a ona plače i priča kako ima emociju - govorio je Anđelo.

- Meni je Luka postavio pitanje da li bih ostala u odnosu nakon toga što mi je tražio, a ja sam rekla da bih pristala na sve samo da bih bila sa njim. Ako on kaže da sam tolika psihopata ona nije trebalo da mi fotošopira moje slike za Instagram, ne šalješ mi poklone i ne šalješ društvo da mi dolaze u stan da me iseljavaju - dodala je Anita.

- Kako komentarišeš to što je rekla da mrziš žene i da to pokazuješ u s*ksu? - pitao je Darko.

- Mi se ovde snimamo 24 sata, a ja sam ovde devet godine i zna se kako se ophodnim prema devojkama i prema svojim drugaricama. O meni mogu da pričaju šta god, ali ovaj projekat traje jako dugo, ovde smo pod stresom, mesecima smo ovde i odlično se vidi kako se ponašam. Ne mogu da mrzim žene jer sam uvek bio na strani žena jer sam sin jedinac koji je odrastao sa majkom. Svi znaju kakav odnos imam sa majkom i sa svim ženama, pa ni ne moram da se pravdam. Kako ona kaže da nisam mogao da budem sa njom i da idem na letovanje zbog majke, a priča da nisam kod kuće? - pričao je Anđelo.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Jovani Tomić Matora kako bi prokomentarisala Anitu i Anđela Rankovića.

- Šta si shvatio za aferu Bajadera? - upitao je Darko.

- Imam tačnu priču i milijardu posto sam siguran da je to istina, iako me ona ubeđivala da svi ljudi lažu. Ja ću napolju sve da kažem i pripremim dokaze - rekao je Anđelo.

- Anita, čime te ucenjuje i šta si radila u Brusu? - upitao je Darko.

- Nikad nisam bila ni u Brusu, a ni na Kopaoniku. Anđelo je dobio glasovne poruke od osobe koja je bila sa mnom, a svako ko bude potencirao tu temu dobiće tužbu. Ja imam pokriće da si ti peder zbog stvari koje si tražio u s*ksu, tebi su žene samo maska - rekla je Anita.

Voditelj Darko Tanasijević u emisji "Pitanja novinara" pozvao je Mikija Dudića kako bi objasniš šta misli o Eni Čolić, koju je pre nekoliko dana žestoko napljuvao.

- Rekao si da znaš devojke kao Ena Čolić, kakav je to profil? - pitao je Darko.

- Nisam je upoznao, imao sam susret sa takvim devojkama. Ona je temperamentna, uvek vuče na svoju korist i dobija na svoju borbenost, ali u poređenju sa mojim bratom zapitao sam se da li će biti dobar spoj. Zbog onoga što je izgovarala mom bratu stvorio sam lošu sliku, bavila se noćnim poslovima... To nije loše borila se da zaradi i omogući za bolji život. Ona se hvalila kako uvek ima glavni separe, zna ekipe, magupe i na osnovu tog ponašanja poistovetio sam sa nekim tipom devojke koju sam upoznao kroz život jer se bavim muzikom i dosta sam profila upoznao. Verujem da je njima lepo, čuo sam da se lepo slažu, ali... Ja ne mogu da budem licemeran i kažem da sam srećan, ali nikoga ne mogu da osuđujem. Analizirajući neke stvari imam dozu opreza da mu ukažem kao stariji brat jer sam imao pogrešne poteze - rekao je Miki.

- Rekao si da će ceo život trpeti protiv svoje volje neke stvari ako Peja dobije dete sa Enom - dodao je voditelj.

- To sam naveo kao mogućnost. Dok je lepo sve je super, ali život nije bajka i može da dože do svađa i da ode u lošem smeru. On je mlad i treba da prođe neke prepreke da bi znao težinu tog života da bude otac na gotovo. To je velika odgovornost i nije lako to nositi na leđima - rekao je Miki Dudić.

Joca Novinar porazgovarao je sa Tanjom Stijeljom Boginjom o Filipu Đukiću.

- U kojoj si meri promenila mišljenje o Filipu? - upitao je Joca.

- Razočarala sam se i povukla sam se da ne budem donja. Nema više potrebe da ne ulazim u odnos s njim dok ne raščisti s devojkom spolja. Povredilo me što je rekao ispred svih neke stvari, a nije meni rekao - rekla je Boginja.

- Koliko ti smeta što nije pričao s tobom? - upitao je Joca.

- Nije mi bilo jasno da se seća da je nazvao Anitu Teodorom, a drugih stvari se ne seća. Ja mislim da sam se ja napila više nego on, a on se ničega ne seća. On je drugačiji kad ustane za stolom i priča neke stvari, a mogao je to meni da kaže sa strane - rekla je Boginja.

Voditelj Joca Ilić pred sam kraj emisije "Pitanja novinara" razgovarao je sa Majom Marinković, koja je govorila o svom sukobu sa Tanjom Boginjom.

- Kako komentarišeš priče ukućana da te boli Boginja? - pitao je Joca.

- Nije istina. Ne opravdavam postupak, ali devojka je jako navalentna i laže. Ja sam pitanja za Filipa eskivicirala, a i za nju jer se nakačila. Ignorisala sam sve. Pre dve nedelje me je gurnula. Složiću se sa Mićom da svađa koja traje satima mora da iskalira, a ja nemam veliki prag tolerancije. Večeras kaže da se svega seća, a u radiju je rekla da se ne seća. Ona mene ne boli, ne interesuje me. Mnogo izmišlja, breca se na svaku sitnicu. Danas sam imala svađu sa Urošem, a ona se umešala i potencirala sukob. Neću da dozvolim da ispadne žrtva, a ja nasilnica koja maltretira ljude. Žao mi je jer ovako izgleda, ne postoji opravdanje i to je za svaku osudu. Ne može nekog na silu da natera na nešto, šta sam joj ja kriva? Ako je njih šest bilo sa Filipom, što sam samo ja problem? - govorila je Maja.

- Na osnovu čega Bogina trvdiš da su Maja i Anđelo imali intimu? - pitao je Joca.

- Anita je rekla, tako je pričala za Maju i Filip i ispostavilo se da je istina - rekla je Boginja.

Dača Virijević ušuškao se na garnituru nakon emisije i žestoke noći, te je kao i svakog puta olajavao Aneli Ahmić i tražio joj zamerke u izlaganju dok je Asmin Durdžić pomno pratio njegove savete.

- Zamisli ti da on kaže: ''Bojane, ja ću ti pomoći sve što treba''. Mića je sabotirao sve, video je da si krenuo da je us*ravaš, ali ne može ona koja je loša da priča da si ti loš - rekao je Dača.

- Ja sam rekao da imam svoje greške - rekao je Alibaba.

- Pazi sekunde su falile da ona izađe iz emisije i glumi žrtvu, ali si ti okrenuo igricu. Mića više nije imao izbora. Zamisli ti da ona priča o intimi svoje ćerke - rekao je Dača.

Bora Santana iznervirao se jer Anastasija Brčić neće da legne u krevet sa njim nego želi da provode vreme u dvorišu, zbog čega je poludeo i žestoko je oduvao.

- Ceo dan smo pričali, a kad treba da legnemo i ne da se j*bemo i da se ljubimo ti nećeš. Idi grli onog medveda. Šta ima da blejim kao neki debil? Ona se sa mnom sprda, a neka se sprda sama sa sobom - rekao je Bora.

