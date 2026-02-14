Dala reč! Kristina obećala da će se udati za Kristijana, pa progovorila o njegovim manama: Džangrizav je, u stanju je sat vremena da...

Bračni par koji je tokom 2025. godine doživeo krah svoje ljubavi o kom je brujao čitav region, Kristina Spalević i Kristijan Golubović, ubrzo su se pomirili, te su tako sada u Magazinu In progovorili o svom odnosu.

Kristijan je odmah Sanji Marinković, voditeljki i autorki emisije "Magazin In" otkrio da oni nisu venčani, na šta se nadovezala Kristina, obećavši da će to učiniti.

- Ne, mi smo nažalost... - rekao je Kristijan.

- Biće, obećavam - rekla je Kristina.

- Pet godina smo zajedno, dva dečaka, lepota...Na prvom i zadnjem mestu je njena energija, jer je toliko energična. Ja sam duplo stariji od nje, ali se to ne vidi i ne vidi se razlika u godinama jer su naše energije, mi smo kao simbioza. Totalno smo sjedinjeni, kada čujem onaj stereotip: "različitosti se privlače", to nije istina! Ne može, jer ako ja ne volim ovaj buket cveća, a ona ne, mi smo dijametralno suprotni u ukusima, a to nas odaljava, ne zbližava nas - rekao je Kristijan.

- Kristijan je džangrizav, ono što bi ti čovek zamerio na kratko, on je u stanju sat vremena to da priča...Kao vrlinu bih navela nešto što je posebno vezano za njega, što nema veze sa mnom, to je jedino biće u mom životu koje sam upoznala, a da mu ništa nije teško...Ja na njega ne mogu da se naljutim na duže od 10 minuta - rekla je Kristina.

- Bili smo svedoci svakog vašeg ludila - rekla je Sanja.

- Sve je već viđeno, posebno ovo leto...Obično bi se očekivalo da se ljulja, ali je sve otišlo na bolje. Totalno se promenilo - rekla je Kristina.

Autor: Nikola Žugić