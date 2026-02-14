AKTUELNO

RAT NA POMOLU?! Janjuš i Asmin ušli u sukob zbog Maje, ona skočila kao OPARENA, pa poručila Durdžiću da je neće sklanjati od ljudi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Učesnici Elite dobili su prekor Velikog šefa, te im je poslao pismo gde im je poručio da je vreme da ponove anketu za najzaljubljenije učesnike.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anita u mene, Terza u Sofiju, Matora - kazao je Luka.

- Terza, Luka i Bebica - kazala je Sara.

- Naveo bih Milenu Kačavendu. Na drugom mestu je Asmin, pa ću da sačekam nominacije da mi kaže da li je zaljubljen u Maju. Ako je to tako, Maja mi se do kraja rijalitija neće obraćati - kazao je Janjuš.

- Evo sad ću da ti kažem. Ti si rekao da ti nećeš biti preterano blizak sa njom zbog mene, a onda je izašao klip gde je masiraš i dahćeš. Meni ne smeta, ali... - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' si zaljubljen? Ajde, reci sad? Ne znam kako si zaljubljen kada ideš od jedne do druge - kazao je Janjuš.

- Maja nije bitna, nego naš odnos - dodao je Asmin.

- Ja moram da kažem da ja sa Asminom ništa imaa nisam, ne želim ni da imam, da se razumemo - kazala je Maja.

- Majo, nebitna si ovde. Ovde je stvar o Janjuševom i mom odnosu - kazao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

