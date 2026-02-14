RAT NA POMOLU?! Janjuš i Asmin ušli u sukob zbog Maje, ona skočila kao OPARENA, pa poručila Durdžiću da je neće sklanjati od ljudi! (VIDEO)

Haos!

Učesnici Elite dobili su prekor Velikog šefa, te im je poslao pismo gde im je poručio da je vreme da ponove anketu za najzaljubljenije učesnike.

- Anita u mene, Terza u Sofiju, Matora - kazao je Luka.

- Terza, Luka i Bebica - kazala je Sara.

- Naveo bih Milenu Kačavendu. Na drugom mestu je Asmin, pa ću da sačekam nominacije da mi kaže da li je zaljubljen u Maju. Ako je to tako, Maja mi se do kraja rijalitija neće obraćati - kazao je Janjuš.

- Evo sad ću da ti kažem. Ti si rekao da ti nećeš biti preterano blizak sa njom zbog mene, a onda je izašao klip gde je masiraš i dahćeš. Meni ne smeta, ali... - rekao je Asmin.

- Je l' si zaljubljen? Ajde, reci sad? Ne znam kako si zaljubljen kada ideš od jedne do druge - kazao je Janjuš.

- Maja nije bitna, nego naš odnos - dodao je Asmin.

- Ja moram da kažem da ja sa Asminom ništa imaa nisam, ne želim ni da imam, da se razumemo - kazala je Maja.

- Majo, nebitna si ovde. Ovde je stvar o Janjuševom i mom odnosu - kazao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.